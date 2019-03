Korkeakoulujen yhteishaku alkaa ensi viikolla – Oulun yliopisto vastaa ICT-alan työvoimapulaan lähes 300:lla alan opiskelupaikalla

Työttömyyttä? alalla?? ei todellakaan, on vain yrityksiä jotka haluavat valmiin tyypin tekemään heti tuottavaa työtä, työttömiä on koska TE-keskuksen ICT alan koulutuksiin on paljon hakijoita (olen kyllä kuulut että osa on jo luovuttanut koska koulutuksen järjestäjät ottavat vain helposti työllistettäviä). Jos vaikka aloitetaisiin heidän työllistymisestä.

Koska ulvotaan työvoimapulaa niin työttömia ei edes haluta haastatella koska oletus on nyt että työtön ei halua ei työllistyä joka on ihan valetta. ITse teen koko ajan uusia hakemuksia, mutta firmat ei halua palkata minua koska osaan liikaa tai sitten tarvitsen sen sisäänajon, aina jos kuulen haastattelujen jälkeen miten kävi on syy että he löysivät työpaikan vaihtajan jolla on kokemusta. Miten kokemusta edes saa jos kukaan ei halua palkata. Ei kukaan halua moniosaajaa jolla on hyvät perustaidot vaan he haluavat sen halvan gurun joka tekee toisena päivänä työtä josta työantaja hyötyy heti.