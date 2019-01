Kooste Oulun seksuaalirikoksista: Poliisin tietoon tullut yhdeksän tapausta, tutkintavankeudessa kymmenen henkilöä, some keskeisessä roolissa

Oulun poliisilaitos on tiedottanut viime viikkojen aikana yhteensä yhdeksästä tällä hetkellä tutkinnassa olevasta alaikäisiin kohdistuneesta epäillystä seksuaalirikoksesta Oulussa. Uhrit ovat olleet 10–15-vuotiaita tyttöjä. Teot ajoittuvat kesään ja syksyyn 2018.

Rikoksiin liittyen poliisilla on tällä hetkellä kymmenen henkilöä tutkintavankeudessa. Kyseisillä rikoksilla ei näyttäisi olevan yhteyttä keskenään.

Kaikissa teoissa rikoksista epäillyt ovat ulkomaalaistaustaisia nuoria miehiä. Suurimpaan osaan on liittynyt yhteydenottaminen sosiaalisessa mediassa. Oulun poliisi on erittäin huolissaan kyseisten rikosten määrästä.

Poliisi kehottaa erityisesti nuoria tyttöjä ja nuorten vanhempia olemaan tarkkaavaisia sosiaalisessa mediassa. Tuntemattomien henkilöiden kaveri- ja seuraamispyyntöjä ei pidä hyväksyä. Poliisi korostaa, että vanhempien on oltava tietoisia siitä, kenen kanssa lapset viettävät aikaansa netissä sekä muutenkin vapaa-ajalla.

Poliisi ei pääsääntöisesti tiedota tutkinnassa olevista seksuaalirikoksista muun muassa rikoksen uhrin yksityisyyden suojelemiseksi. Näistä tapauksista poliisi päätti tiedottaa, koska lyhyellä aikavälillä poliisin tietoon on tullut useita samantyyppisiä tapauksia. Nuorten ja vanhempien valistaminen ja varoittaminen nähtiin tarpeelliseksi uusien rikosten ennalta estämiseksi.

Tällaisia tapauksia poliisi tutkii Oulussa:

• Yksi tapauksista on laajempi rikoskokonaisuus. Rikoksista vangittuna on kahdeksan miestä. Epäillyt teot ovat kohdistuneet yhteen henkilöön. Rikosnimikkeinä ovat törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö sekä törkeä raiskaus.



• Toisen ja kolmannen rikoksen epäillään tapahtuneen Tuiran kaupunginosassa. Tekoja tutkitaan rikosnimikkeillä törkeä raiskaus, törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö ja lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö. Epäillyt teot ovat kohdistuneet kahteen tyttöön. Tekoihin liittyen on vangittuna yksi henkilö.



• Neljännessä tapauksessa tutkitaan törkeää raiskausta ja törkeää lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä. Poliisin mukaan teot ovat tapahtuneet marraskuussa yksityisasunnossa. Epäillyt teot ovat kohdistuneet yhteen henkilöön. Tekoihin liittyen on vangittuna yksi henkilö.



• Viidennen tutkinnassa olevan rikoksen epäillään tapahtuneen lokakuussa. Sitä tutkitaan törkeänä raiskauksena ja törkeänä lapsen seksuaalisena hyväksikäyttönä.



• Tuoreimpana tutkintaan on tullut rikoskokonaisuus, jossa tutkitaan neljää seksuaalirikosepäilyä. Rikosnimikkeinä ovat raiskaus, törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö ja lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö. Epäillyt teot ovat kohdistuneet neljään tyttöön. Teoista on otettu kiinni kolme miestä. Poliisi on vahvistanut, että yksi tähän juttukokonaisuuteen liittyvä uhri on kuollut syksyn aikana. Hänen kuolemaansa ei epäillä liittyvän rikosta, ja tapausta tutkitaan kuolemansyyn selvittämisestä.

Poliisi kehottaa tekemään rikosilmoituksen, jos epäilee itsensä tai läheisen joutuneen rikoksen uhriksi. Lisäksi lapsia ja nuoria rohkaistaan kertomaan aikuiselle epäilyttävistä yhteydenotoista ja henkilöistä.



Poliisin mukaan katuturvallisuus ei ole oleellisesti muuttunut Oulussa julki tulleista tapauksista huolimatta.