Kaupunginhallitusta johtava Kyösti Oikarinen: Valkean kesäkadun öinen sulkeminen otettava pohdittavaksi – Sopimuksessa pykälä joka sallii sulkemisen

Kauppakeskus Valkean sisällä kulkevan Isonkadun osan eli niin sanotun kesäkadun sulkeminen yöajaksi on syytä ottaa pohdintaan, sanoo kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kyösti Oikarinen.

Ajatus nousi esiin keskustelussa, jota käytiin maanantaina Oulussa järjestetyssä valtuuston avoimessa turvallisuusseminaarissa. Pontimena ja tapahtuman keskiössä oli Oulua ja koko maata järkyttänyt seksuaalirikosvyyhti, jossa alaikäisiin tyttöihin kohdistuneista törkeistä rikoksista epäillään lukuisia ulkomaalaistaustaisia miehiä.

Kyösti Oikarinen aikoo ottaa kadun tilanteen esille kaupunginhallituksessa. Arkistokuva. KUVA: Janne Körkkö

Kun kesäkatu avattiin, lähtökohta oli, että se pysyy avoimena ja kauttakuljettavana yötä päivää.

– Maankäyttösopimuksessa on klausuuli, jossa sanotaan, että jos turvallisuustilanne vaatii, kaupunki voi esittää katuosuuden sulkemista. Ihan tarkkaa sanamuotoa en tässä muista, Oikarinen sanoo Kalevalle.

– Aion ottaa asian esille kaupunginhallituksessa tämän seminaarin jälkimainingeissa. Kadun tilanteen pohtiminen on yksi osa eri toimien kokonaisuudessa.

Hän painottaa, ettei mitään päätöstä tai sopimusta kadun sulkemisesta toistaiseksi ole.

– Tässä yhteudessä ollaan mietitty, minkälainen ongelma on kesäkadun avoinna pitäminen läpi yön. Toisaalta on pohdittava, mitä ongelmia tulisi siitä, jos katu pantaisiin kiinni. Mihin sitten kertyisi sisätiloissa Valkean alakerrassa oleva nuoriso? Että onko yhtälailla riski laittaa se kiinni? Oikarinen pohtii.

Hän sanoo, ettei ole muodostanut vielä omaa mielipidettään.

– Näen molempiin suuntiin: on riskinsä siinä, että katu on auki ja on riskinsä, että se pannaan yöllä kiinni.

Hänen mukaansa aukipitoa jatkossakin puoltaa se, että tila on lopulta pienehkö ja helposti valvottavissa.

Oikarinen viittaa alaikäisten lähestymisen lisäksi tilassa käytävään huumekauppaan.

– Olemme huolissamme, käydäänkö siellä sellaistakin kauppaa joka ei sinne kuulu. Tietysti nämä kaikki lieveilmiöt huolestuttavat.

"Osapuolia kuultava"

Hänen mukaansa aukioloratkaisun osalta on kuultava huolella kauppiaita, Arinaa, poliiseja, kaupunkisuunnittelijoita ja nuorisopuolen asiantuntijoita ennen minkään ratkaisun nuijimista pöytään.

– Jos kesäkatu suljetaan, myös asemakaavaa täytyy muuttaa, koska alue on nyt merkitty avoimeksi kaduksi. Toisaalta kaupungilla on kaavamonopoli, mutta siitä huolimatta asia vaatii valtuustokäsittelyn. Muutos on monen lukon takana.

Oikarinen sanoo tuntevansa ja muistavansa hyvin keskustelun, jossa Valkean avaamisesta lähtien on epäilty, että osuuskauppa Arinan tavoite olisi lopulta sulkea katu yöksi ja ottaa näin hallintaansa osa Isokadusta, joka on ollut kaupungin julkista ja yhteistä katutilaa.

– Ymmärrän hyvin, että tämä argumentti on olemassa – että se on avoin katu ja sellaiseksi sovittu, hän toteaa.

– Minusta nyt on kuitenkin aika keskustelulle, kun olemme nähneet minkälaiseksi kesäkadun käyttö on muotoutunut Valkean toiminnan aikana. Ja tietysti onko näillä viimeaikaisilla tapahtumilla yhteyttä siihen tilaan, Oikarinen viittaa Oulun seksuaalirikosvyyhteen.

Kauppakeskus Valkea avattiin huhtikuussa 2016.