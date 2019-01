Seksuaalirikoksien määrä kasvanut selvästi Oulussa – apulaispoliisipäällikkö: ulkomaalaisia perheitä tönitään ja haukutaan

"Arto Karnaranta on huolissaan Oulun katuturvallisuudesta. Hän sanoo, että kantasuomalaisille Oulu on turvallinen paikka" Perustuuko tämä johonkin tutkimukseen vai oletukseen tai ehkäpä poliisille tehtyihin ilmoituksiin. On vaikea uskoa, että kaikki me kantasuomalaiset kokisimme olomme Oulussa kaduilla turvalliseksi. On helppo synnyttää erilaisia olettamuksia esimerkiksi median avulla, tämäkin otsikko pois sulkee mielestäni suurimman osan Oululaisista. Oma mielipiteeni on, että Oulu ei ole turvallinen paikka asua tai kulkea esimerkiksi iltaisin pimeällä pyöräteitä pitkin kotia. Tätä turvattomuuden tunnetta ei poisteta puheilla, vaan Oulun kaupungin tulee tehdä asialle jotakin turvallisuutta lisääviä toimenpiteitä.