Kalaliike Haanpää lopettaa toimintansa – Oulun kauppahallin remontissa on yrittäjän kannalta liikaa avoimia kysymyksiä

Sitäpä olen ihmetellyt tämän koko asian tiimoilta, että kun kaupunki on antanut tilat kaikille tähän asti kauppahallissa toimiville yrityksille lähes ilmaiseksi (vuokrataso 10 prosentin luokkaa vs. markkinahinnat), on jotenkin käsittämätöntä, että tämänkin kalaliikkeen tiskihintataso on samaa tasoa, kuin kaikilla muilla. On taidettu vain nauttia saaduista etuuksista, kääritty tehdyistä kaupoista rahat takataskuun. Ei ole tultu asiakasta vastaan hinnoittelussa lainkaan, vaikka kaupunki on antanut tehdä pisnestä ilmaiseksi vuosikymmeniä.

Anteeksi vain, ei tule ikävä. On jotenkin nurinkurista ajatella, että kauppahallin vuokratason pitäisi säilyä remontin jälkeen samalla tasolla. Se jos mikä, vääristää kilpailua. Ja on vääristänyt jo vuosikymmenen ajan.

Kyllä sitä kalaa tästä kaupungista saa jatkossakin.