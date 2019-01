Kaikki päättäjät koventaisivat rangaistuksia – Kaleva kysyi Oulun vaalipiirin kansanedustajilta, mitä on tehtävä seksuaalirikosten ehkäisemiseksi

Kaleva kysyi Oulun vaalipiirin kansanedustajilta kaksi kysymystä seksuaalirikosten ehkäisystä:

1. Mitä konkreettista hallituksen ja eduskunnan pitää tehdä näiden rikosten torjumiseksi heti?

2. Mitä tulevalla vaalikaudella pitää tehdä lasten ja nuorten turvallisuuden parantamiseksi?

Hanna Halmeenpää (vihr.), Kalajoki

1. Poliisin, lastensuojelun, sosiaalityön ja koulujen sekä nuorisotoimen resursointi lisäbudjetissa on saatava kuntoon. Seksuaalirikoksia koskevaan lainsäädäntöön tehtävä tiukennuksia, joiden mukaan raiskaus ei milloinkaan ole uhrin syy. Rikoksen tunnusmerkiksi täytyy riittää suostumuksen puute.

2. Nuoret, toimettomat maahanmuuttajamiehet pitää saada heti töihin tai tiiviiseen koulutukseen, samoin suomalaiset vastaavat. Poliisin resurssit pysyvästi korkeammiksi.

Katja Hänninen (vas.), Raahe

1. Poliisille ja oikeuslaitokselle lisää resursseja. Tukipalvelut on nostettava kysyntää vastaavalle tasolle. Nettivalvontaa on tehostettava, ja siellä tapahtuvasta lasten ja nuorten häirinnästä tai houkuttelusta jouduttava vastuuseen tarvittaessa.

2. Lisätään nuorille turvallisia tiloja, joissa on aikuisia läsnä, kuten nuorisotaloja. Etsivän nuorisotyön resursseja lisää. Ovatko seksuaalikasvatus ja digitaidot kouluissa ajan tasalla? Entä aikuisilla: tietävätkö vanhemmat, mitä lapset puuhaavat?

Olli Immonen (ps.), Oulu

1. Kulttuurieroista ja niiden vaaroista on valistettava ja kerrottava avoimesti kouluissa. Kaikki vakaviin tai toistuviin rikoksiin syyllistyneet ulkomaalaiset on karkotettava Suomesta, mikä onnistuu jo nykyisen lainsäädännön puitteissa. Pedofilian torjuntaan osoitettava lisää resursseja ja poliiseja.

2. Maahanmuuttopolitiikkaa on tiukennettava, ja kotoutumisesta on tehtävä pakollista. Kansalaisuus on voitava perua ulkomaalaisilta, jotka syyllistyvät vakaviin tai toistuviin rikoksiin.

Marisanna Jarva (kesk.), Paltamo

1. Hallituksen toimien lisäksi pitää miettiä laajemmin seksuaalirikosten vähentämistä, koska somemaailma mahdollistaa kontaktien ottamisen lapsiin ja nuoriin tyttöihin yhä enemmän. Kontaktien ottaminen on tehtävä vaikeammaksi kuin nyt. Lisää rajoja lapsille ja nuorille; vanhemmille enemmän tietoa.

2. Seksuaalirikoslainsäädäntöä pitää kiristää. Tuomiot ovat liian lepsuja kansan oikeuskäsitykseen nähden. Ei voida antaa vain ehdollisia tuomioita, kun on kyse lapseen kohdistuvasta hyväksikäytöstä.

Niilo Keränen (kesk.), Taivalkoski

1. Jos maahanmuuttaja on osallistunut tämäntyyppisiin rikoksiin, hänen karkottamisensa pitää saada helpommaksi. Seksuaalirikosten rangaistusten koventaminen on välttämätöntä, ja se asia onkin varmaan tulossa eteen.

2. Nuoria pitää valistaa sosiaalisen median käytöstä, esimerkiksi liian tuttavallisista yhteydenotoista. Nuoriin pitää saada yhteys, että he uskovat, mitä vanhemmat ja koulu sanovat. Olisiko lisättävä ennalta ehkäisevää perhetyötä tai vastaavaa.

Timo V. Korhonen (kesk.), Sotkamo

1. Jo esillä olleiden lainmuutoskuvioiden lisäksi pitäisi saada aikaan laaja keskustelu, mistä kaikesta tässä on kyse. Keskustelu ei saa rajoittua vain maahanmuuttokeskusteluun, vaan tätä tilannetta nyt pitää pystyä arvioimaan laajemminkin.

2. Maahanmuuttopolitiikka pitää saada toimimaan koko EU:n tasolla. Pakolaiskiintiöajatteluun vahvemmin kiinni se, että ihmisiä autetaan mahdollisimman lähellä lähtömaita. Peruslähtökohta on, että tarvitsemme työperäistä maahanmuuttoa.

Hanna-Leena Mattila (kesk.), Raahe

1. Nyt on parannettava lasten ja nuorten turvallisuudentunnetta ja aloitettava ihan heti koulujen, nuorisotyön ja poliisiviranomaisten tehostettu valistustyö nuorten ja lasten parissa. Seksuaalirikoksiin syyllistyneille pikaiset karkotukset maastamme.

2. Maahanmuuttajien kotouttamiseen pitää sisällyttää tuhti paketti Suomi- tietoutta, miten täällä eletään ja mitä seuraa rikkomuksista. Seksuaalirikoslainsäädännössä on kiristämisen varaa. Poliisien resursseja lisättävä tai kohdennettava uudelleen.

Pirkko Mattila (sin.), Muhos

1. Turvapaikanhakijan lähtömaan uskonnollisen johtajan on tuomittava teot. Suomen kansalaisuuden saantia tulee kiristää. Suomen EU-kannan on oltava, että turvapaikkahakemusten käsittelyn on tapahduttava EU:n ulkopuolella.

2. Tulevalla vaalikaudella poliisien ja rajavartioston resursseja on lisättävä, ja poliisille pitää laatia maahanmuuton strategia. Nuorten valistamiseen lisättävä voimavaroja erityisesti kouluissa. Maasta poistamista on tehostettava ja autettava pakolaisia heidän omissa maissaan.

Ulla Parviainen (kesk.), Kuusamo

1. Oulussa pitää nyt erityisesti satsata lapsiin ja nuoriin. Oletin, että siellä on kouluissa kriisityö käynnissä, mutta olen saanut tietoa että ei olekaan. Vahvistetaan koulujen oppilashuoltotyötä lisäämällä aikuisia lasten tueksi.

2. Etsisin nyt keinoja, miten lisätä aikuisten läsnäoloa lasten kanssa. Hallituksen kärkihanke Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma, Lape-hanke, täytyy saada vahvasti käytäntöön ympäri Suomen. Kaikki lasten ja nuorten kanssa työtä tekevät puhaltamaan yhteen hiileen.

Juha Pylväs (kesk.), Ylivieska

1. Koska kyse on somemaailmasta, on tähän vaikea puuttua lainsäädännön keinoin. Sekä lasten että vanhempien tietoisuutta tulee lisätä, esimerkiksi kouluissa.

2. Se on rikollista toimintaa, ja lainsäädäntö on jo olemassa. Tuomioiden koventaminen ja resurssien lisääminen turvallisuuspuolelle sekä ilmoituskynnyksen madaltaminen, että ilmoitettaisiin herkemmin, jos epäsovinnaista lähestymistä tulee.

Antti Rantakangas (kesk.), Haapavesi

1. Eduskuntaryhmien tulee antaa yhteinen kannanotto, jossa jyrkästi tuomitaan teot. Tapauksista tulee tehdä seuraamuksiltaan esimerkki muille. Tekijät tulee tuomita maksimirangaistuksiin ja karkottaa maasta mahdollisimman nopeasti. Maahanmuuton kriteereitä ja lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista annettavia rangaistuksia on tiukennettava.

2. Viranomaisille tulee turvata riittävät voimavarat. Koulujen ja kotien yhteistyötä sekä tiedon välitystä riskeistä on lisättävä.

Hanna Sarkkinen (vas.), Oulu

1. Riittävät tukipalvelut raiskauksen uhreille ja raiskauskriisikeskusten perustaminen maakuntiin. Seksuaalirikoslainsäädännön uudistuksen aloitus. Riittävästi resursseja rikosten selvittämiseen ja ennaltaehkäisyyn.

2. Raiskauslain uudistus suostumusperusteiseksi ja rangaistusten tarkastelu. Nettipoliisityön lisääminen. Tiedotuskampanja turvataidoista netissä ja lasten turvataitojen sekä seksuaalitaitojen opetuksen vahvistaminen. Nuorille turvallisen tilan palveluita, joissa aikuisia on läsnä.

Juha Sipilä (kesk.), Kempele

1. Turvapaikkapolitiikkaa on kiristetty viime vuosina. Vuoden alusta astui voimaan törkeään rikokseen syyllistyneen ihmisen karkottamisen helpottaminen. Eduskunta käsittelee hallituksen esitystä, jossa kiristetään törkeimpien lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistuksia. Lisäksi eduskunnassa on hallituksen esitykset, joissa puututaan turvapaikanhakijoiden uusintahakemusten väärinkäyttöön sekä mahdollistetaan kansalaisuuden menettäminen esimerkiksi terrorismiin syyllistyneiltä kaksoiskansalaisilta. Toivon näille huolellista ja ripeää käsittelyä. Aiemmin hallitus on jo lisännyt poliisien määrärahoja sekä netti- ja lähipoliisien määrää. Hallitus käynnisti jo joulukuussa työn, jossa katsotaan, onko tällä kaudella vielä jotain tehtävissä. Keskustelemme aiheesta myös opposition kanssa.

2. Tänne tuleville ihmisille on tehtävä entistäkin selvemmäksi, että Suomessa eletään Suomen arvojen, lakien ja normien mukaan. Keskusta esittää ensi kaudelle poliisien määrän lisäämistä. Nuorten syrjäytymistä ja eriarvoisuutta on vähennettävä. Lapsille ja nuorille on kerrottava, että heillä on täysi oikeus koskemattomuuteen. Heitä on rohkaistava ilmoittamaan häirinnästä, painostuksesta ja rikosepäilystä. Lapset ja nuoret tarvitsevat turvallisia harrastuksia ja kokoontumispaikkoja. Lapsia ja vanhempia on opastettava turvalliseen somen käyttöön.

Eero Suutari (kok.), Kajaani

1. Maahanmuuton sekä kotoutuksen lakeja ja sääntöjä on muutettava. Kotoutuksen tavoitteita on muutettava siten, että korostetaan oikeuksien lisäksi myös velvollisuuksia rakentaa suomalaista yhteiskuntaa. Tulijan on sitouduttava meidän normeihimme. Suuren kulttuurieron omaaville maahanmuuttajille oma kotoutus, jossa kulttuurimme tuodaan vahvemmin esille.

2. Poliisin resursseja lapsia somessa saalistavien kiinni saamiseksi on lisättävä. Polii­sien koulutuksessa on tämän osuutta myös lisättävä.

Mari-Leena Talvitie (kok.), Oulu

1. Jos henkilö hakee turvaa Suomesta, hänen on elättävä maamme lakien mukaisesti. Jos hän ei siihen pysty, ja syyllistyy törkeään rikokseen, hänen paikkansa ei ole Suomessa.

Uhrit ja perheet tarvitsevat tukea. Lasten ja nuorten psykiatriaan tarvitaan lisää resursseja, erityisesti Oulussa. Esitän turvallisuusviranomaisten palvelutakuuta eli ”tutkinta-aikatakuuta”, jotta kaikki lapsiin ja nuoriin kohdistuvat rikokset voidaan tutkia puolessa vuodessa. Tämä edellyttää, että nostetaan poliisien ja oikeuspuolen kokonaisresursseja. Lisäksi on erotettava turvapaikkapolitiikan ja työperäisen maahanmuuton kysymykset, puheissa ja toimenpiteissä.

2. Lapsille ja nuorille lisää harrastusmahdollisuuksia, perheille yhteistä aikaa, oikea-aikaisia palveluita ja tukea. Nuorille kesäpestejä muun muassa kesätyöseteleiden avulla. Nostetaan varoja oppilaitos- ja nettipoliisitoimintaan sekä rikosurhipäivystykseen. Sosiaalisen median käytön ikärajojen noudattamista on valvottava. Vanhemmille ohjausta lasten ja nuorten netin ja sosiaalisen median vastuullisesta käytöstä.

Tytti Tuppurainen (sd.), Oulu

1. Voimavaroja tulee suunnata rikosten ennaltaehkäisyyn. Tarvitaan välittömästi hanke nettiturvallisuudesta. Jos tuomitut ovat ulkomaalaisia, mahdollistaa voimassa oleva laki karkotukset. Tätä pykälää on sovellettava.

2. On kovennettava seksuaalisesta väkivallasta annettavia rangaistuksia ja nostettava niiden alarajaa. Koko rikoslain seksuaa­lirikoksia käsittelevä luku on kirjoitettava uudestaan uhrin näkökulmasta. Suostumus on nostettava raiskausrikosten kriteeristön keskiöön. Tietyn ikärajan alittavaan lapseen kajoamiset on tuomittava aina raiskauksina.

Tapani Tölli (kesk.), Tyrnävä

1. Eduskunnassa on lakiesityksiä, ja jo nykyisen lainsäädännön puitteissa voidaan tehdä enemmän kuin on tehty. Seksuaalirikosten rangaistukset ovat kiristymässä. Ulkomaalaislainsäädäntöä on syytä tarkastella, mutta toimenpiteiden on oltava oikeassa suhteessa ja vaikuttavia. Pitää tehdä selväksi, että seksuaalirikoksista jää kiinni ja niistä ilmoitetaan viranomaisille. On varmistettava, että viranomaisilla on riittävät resurssit.

2. Tässä korostuu valistus ja meidän kaikkien yhteinen vastuu. Vanhemmilla on vastuunsa siitä, missä lapset ja nuoret iltaisin ja öisin ovat, ja mitä vaaroja esimerkiksi nettiin liittyy.

Ville Vähämäki (ps.), Oulu

1. Ministereiden pitäisi toimeenpanna viipymättä hallitusohjelmassa sovittu 80-kohtainen turvapaikkaohjelma, jossa on tarpeelliset kiristykset. Lisäksi kohdennuksia poliisin resursseihin ja valvontaan.

2. Tarvitaan laajempi toimenpidekokonaisuus. Se täytyy valmistella useiden ministeriöiden toimesta. Ilmitulleet tapaukset ovat vain jäävuoren huippu. Vuosina 2015-17 tehtiin 448 raiskausta, lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä tai muuta seksuaalirikosta, jossa tekijästä ei löydy väestötietoja.