HS: Ouluun kylpylää suunnitteleva Helsinki Allas -yhtiö taloudellisissa vaikeuksissa

Miksi en ole yhtään yllättynyt tästä uutisesta. Toivottavasti Oulun kaupunki malttaa nyt mielensä, eikä ala tekemään yhtään mitään rannassa ja laitureilla Meritullissa ennen kuin on täysi varmuus siitä, että se kylpylä todellakin tulee sinne ja siinä aika taulussa kun on sovittu jos jotain siitä on sovittu. Laitureiden ja siirto ja ruoppaus ei olle mikään yksinkertainen homma koska vastassa on kallio ja vieressä Teatteritalo. Tämä koko allashössötys on minusta hieman outoa kun ajatellaan missä Oulu sijaitsee ja en usko ollenkaan, että sinne riittäisi asiakkaita niin paljon, että bisnes olisi kannattavaa. Nyt päättäjät tarkkana minne niitä verorahoja syydätte kun se hotelliprojektikaan ei näytä ottavan tuulta purjeisiin niin laitakaa nyt se kauppahalli kuntoon niin päästään normaaliin päiväjärjestykseen sen ja koko torin osalta.