Esitys korkean rakentamisen periaatteista Oulun keskustassa sai osakseen kovaa kritiikkiä – Poistettiin kaupungin yhdyskuntalautakunnan tiistain kokouksen esityslistalta

Kaupunkikuva huolta joo, Limingantullissa on nyt näitä uutta kaupunkikuvaa luovaa "arkkitehtihirvityksiä" joka on nyt vissiin must ja jossa ei ole mitään symmetriaa ja ikkunoita sijoiteltu sinne tänne.

Enempi pitäis huolestua tuon tyylin vahvistumisesta kuin korkeasta rakentamisesta.

Ne on kauhistuksia.

Missä julkisivu valvoja porukka on.

Tuollaisia ei missään tapauksessa saa näkösälle rakentaa.

Oulunsalossa 90 luvun alussa , kun rakennettiin uusia alueita ok-ja rivitaloille, silloinen arkkitehti halusi nimenomaan matalaa rakentamista ettei nousisi puuston yläpuolelle.

Joo, tekivät ja matalalta kun aloitettiin niin oltiin sitte niin matalalla että huoneistojen lattiattioille virtasi sitten sade-ja sulamisvedet, rakentamattomasta ympäristöstä.