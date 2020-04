THL: Suomessa on nyt 28 koronakuolemaa – vuorokauden aikana uhreja tuli kolme lisää

Suomessa yhteensä 28 ihmistä on nyt kuollut koronaviruksen aiheuttamaan COVID-19-tautiin, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) sunnuntaina. Uhriluku on kasvanut kolmella viimeisen vuorokauden aikana.

Sairaalahoidossa Suomessa on nyt yhteensä 209 ihmistä. Heistä 76 on tehohoidossa. Suurin osa sairaalahoitoa tarvitsevista potilaista on HYKSin erityisvastuualueella. Siellä heitä on 129.

OYSin erityisvastuualueella potilaita on 24 , joista Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä hoidettavia on kahdeksan. OYSin erityisvastuualueeseen kuuluvat myös Lapin, Länsi-Pohjan, Kainuun ja Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirit.

Lue myös: Viikonloppuna sairaalahoidossa olevien ja kuolleiden määrä kasvoi nopeasti – Suomi yhä matkalla kohti epidemian huippua

Suomessa on nyt testattu yhteensä 31 700 ihmistä. Heistä 1927:llä on todettu viruksen aiheuttama tauti.

Viimeisen vuorokauden aikana testejä tehtiin 2 700, ja laboratoriovarmennettuja tautitapauksia ilmeni 45.

Päivittäin todettuja uusia tapauksia koskeva tieto voi muuttua, sillä laboratorioiden raportoinnin ja tiedonsiirron puutteita korjataan takautuvasti.

23:n tautiin kuolleen kohdalla tiedetään heidän ikänsä. Kuolleiden mediaani-ikä on 81 vuotta. 40–59-vuotiaita kuolleita on kaksi, 60–79-vuotiaita on kuusi, yli 80-vuotiaita on 15.

Lue myös: Suomessa on nyt 1 927 varmennettua koronatartuntaa – OYSin erva-alueella koronapotilaiden määrä kasvanut, Pohjois-Pohjanmaan luvut ennallaan