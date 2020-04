Viikonloppuna sairaalahoidossa olevien ja kuolleiden määrä kasvoi nopeasti – Suomi yhä matkalla kohti epidemian huippua

Uuteen koronavirukseen on nyt kuollut 28 henkilöä Suomessa. Viikonloppuna kuoli kahdeksan ihmistä lisää. Sairaalahoidossa olevien määrä on noussut yli kahteensataan.

Suomi on yhä kiihtyvässä nousussa kohti koronavirusepidemian huippua, kun tarkastellaan sairaalahoidossa olevien ja kuolleiden määrää.

Sairaalahoito- ja tehohoitopaikat eivät onneksi vielä ole äärirajoilla, vaan ne ovat valmiit ottamaan vastaan uusia koronaviruspotilaita.

Sunnuntaina Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL kertoi kolmesta uudesta koronaviruskuolemasta. Viikonlopun aikana kuolleita oli kahdeksan, mikä tarkoittaa kahtakymmentäkahdeksaa koronavirukseen menehtynyttä.

Sairaalahoidossa on tällä hetkellä 209 henkilöä koko maassa. Heistä 76 on tehohoidossa. Määrät ovat kasvaneet koko ajan, joten epidemian huippua ei ole vielä saavutettu.

Tehohoitopaikkoja on Suomessa 300 ja tehovalvontapaikkoja puolet tästä. Tämä määrä pystytään kaksinkertaistamaan noin tuhanteen.

Tehohoitopaikkojen riittävyys on avainasemassa turhien koronakuolemien välttämiseksi. Kun potilas alkaa kärsiä vaikeista hengitysongelmista, hän voi pelastua vain ammattitaitoisella ja pitkäkestoisella tehohoidolla.

THL julkaisi entistä tarkemmat kuntakohtaiset tiedot

Suomessa on THL:n tuoreen päivityksen mukaan nyt 1 927 varmennettua koronavirustartuntaa. Määrä kasvoi vuorokaudessa 45:llä, vaikka testejä tehtiin peräti 2 700 lisää.

Viruksen leviäminen on THL:n lukujen perusteella tällä hetkellä hyvin hallinnassa, ja rajoitukset ovat purreet.

Eniten tapauksia on todettu odotetusti Helsingissä, jossa niitä on 511. Määrä on yli neljännes koko maan luvusta.

Perässä seuraavat Espoo (161), Vantaa (88), Tampere (71), Oulu (55) ja Jyväskylä (43).

Muista suurista kaupungeissa varmennettuja tartuntoja on Turussa 27, Lahdessa 21, Kuopiossa 20, Porissa 11, Rovaniemellä 13, Seinäjoella 11, Vaasassa 18 ja Hämeenlinnassa 10. Alle viiden tartuntatapauksen alueilta tietoja ei ole julkistettu. Siksi esimerkiksi Kainuun sairaanhoitopiiri puuttuu listasta.

Tartunnan saaneista miehiä on 50,4 prosenttia ja naisia 49,6 prosenttia. Ikäryhmittäin tartuntoja on eniten 50–59-vuotiailla. Kuolleiden mediaani-ikä on 81 vuotta. 40–59-vuotiaita on kuollut kaksi.

Koronavirustestejä on tehty Suomessa kaikkiaan noin 31 700.

Hyvinvointiala Hali vaatii työntekijöiden ilmaistestaamista

Hyvinvointialan Halin toimitusjohtaja Ulla-Maija Rajakangas vaatii, että sote- ja suojelualan työntekijöiden koronavirustestaaminen on maksettava valtion varoista.

Hali edustaa yksityistä sosiaali- ja terveysalaa sekä varhaiskasvatusalaa, esimerkiksi vanhainkoti- ja palvelutaloyrityksiä. Näitä palveluja tuottavat järjestöt ja yritykset.

– On koko yhteiskunnan etu, että testien kattavuutta pystyttäisiin parantamaan nopeasti, sanoo Rajakangas tiedotteessa.

Esimerkiksi palvelutalot ovat täynnä riskiryhmiin kuuluvia ikäihmisiä, mutta kaikkia työntekijöitä ei ole päästy testaamaan, koska testejä ei ole riittänyt.

– Tähän tarvitaan välittömästi valtion tukea, jotta koronaan altistumiset, sairastumiset ja kuolemantapaukset voidaan minimoida, kerrotaan tiedotteessa.