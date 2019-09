Raaseporin tasoristeysturmaa puidaan oikeudessa – miksi Puolustusvoimat ei joudu vastuuseen varusmiesten kuolemista?

Tuota, tosiasiahan on se, että kuljettajan havaintovirhehän tai havainnon tekemättä jättäminen onnettomuuden taustalla on. Surullista, mutta totta. Kaikki muu on jossittelua tai yritys siirtää perimmäinen syy toisaalle. Ainakin ammattikuljettaja tietää vastaavassa paikassa kuikkia takaoikealle, kääntää ajoneuvoa parempaan asentoon tai pyytää vänkäriä katsomaan takaviistoon, tarvittaessa vänkärin ovea raottaen. Toki tämä juttu on erittäin asiallinen huomio ja malliesimerkki Puolustusvoimien laiminlyönnistä, johon herätään vasta kun jotain sattuu.