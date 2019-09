Puolustusvoimat epäonnistui suruviestin välittämisessä, Raaseporin onnettomuudessa kuolleiden varusmiesten omaiset joutuivat itse soittelemaan

Vanhoja uutisia kun lukee niin sielähän itse kertoivat kuinka keskittyivät vain tiedottamiseen varusmiehille. Huoli oli siis palvelusmotivaation lasku. Takeltelu omaisille tiedottamisessa lienee silkkaa vastuunpakoilua ja egoismia.

Kannattaisi hoitaa hommat takeltelematta ja ylpeytensä niellen, sillä onnettomuuksilla on taipumusta kumuloitua poliittiseen päätöksentekoon jos kyse on rahanjaosta. Sielä kun sattuu olemaan sopivat virtuoosit vallassa, niin tämäkin tapaus on esimerkkinä, kun kiristetään puolustusvoimien määrärahoja.