Pääministeri Sipilä Oulussa: Tilastot kertovat, että alaikäisiin kohdistuu viisi seksuaalirikosta joka päivä – "Jokainen niistä on liikaa"

Lastenko syyksi tämä vieritetään? Syy on siinä, että Oulussa on toiseksi eniten peruskouluikäisiä??? Eiköhän syy ole siinä, että kansalaisten keskuuteen on päästetty ihmisiä joiden taustoista ei kukaan aikuisten oikeasti tiedä mitään. Toisekseen, siksi Suomessa ja Oulussa on paljon turvapaikanhakijoita, koska pääministeri heidät tänne itse houkutteli katteettomilla lupauksilla omakotitaloista. Jopa turvikset itse ovat asiasta iltapäivälehdissä avautuneet, että heitä on harhautettu!