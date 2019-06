Päivi Räsänen harkitsee kirkosta eroamista – kirkon ryhtyminen Pride-kumppaniksi oli liikaa

Hyvin on Päivin mainoskampanja tänään purrutkin. Esimerkiksi Eroakirkosta.fi sivustolla on tänään eronnutkirkosta jo puolet enemmän kuin eilen, elikkä liki 200 henkilöä. Ja päivä ei ole vielä lopussakaan. Aina kun Päivi on suunsa aukaissut, iso lauma on eronnut kirkosta. Nyt hän saattaa tehdä jopa oman ennätyksensä.