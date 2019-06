Päivi Räsäsen kommenttien jälkeen merkittävä piikki kirkosta eroamisissa

Eroakirkosta.fi -sivuston tilastoissa näkyi tänään tiistaina selvä piikki kansanedustaja Päivi Räsäsen eroamispohdinnan jälkeen.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Ilta-Sanomat. Lehden mukaan tiistaista on tullut vuoden vilkkain eroamispäivä, kun kirkosta oli eronnut vuorokauden puolella 266 henkilöä kello 22.11 mennessä. Tiistai rikkoi vanhan ennätyksen, joka oli 264 eroamista 15. tammikuuta. Eilen maanantaina koko päivänä kirkosta erosi 73 henkilöä, sunnuntaina 88 ja lauantaina 68. Tiistaissa näkyy siis selvä piikki edellisiin päiviin verrattuna.

Eroakirkosta.fi -sivuston tiedottaja Petri Karisma epäilee, että piikin taustalla on juuri Räsäsen lausunnot. Toinen syy piikille voi hänen mukaansa olla hallinto-oikeuden päätös, joka kumosi Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin vuonna 2017 antaman varoituksen pastori Arpad Kovacsille.

– Luulen kuitenkin, että se on Räsänen, joka tähän on syynä. Räsänen on kuuluisa näistä eroamispiikeistä. Taitaa olla hänen nimissään se kovin eroamispiikki, Karisma sanoo IS:lle.

Räsänen kertoi arkkipiispa Tapio Luomalle kirjoittamassaan avoimessa kirjeessä pohtivansa erovansa kirkosta. Räsäselle oli liikaa, että kirkko on Pride-tapahtuman virallinen kumppani. Entisen ministerin ja KD:n puheenjohtajan mukaan monet seurakuntalaiset harkitsevat nyt eroamista kirkosta. Räsänen julkaisi kirjeen Uuden Suomen blogissaan.