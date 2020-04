OYSissa on hoidossa kahdeksan koronapotilasta – sairastuneita Pohjois-Pohjanmaalla on 73 ja koko maassa 1882

On käynyt selväksi, että näytteenotto takkuaa, ja pahasti takkuaakin . Suurin ongelma on asiantuntijoiden mukaan jäljittäjien puute.

Muutama päivä sitten esitti viisas lukija Kalevan tekstareissa, että nyt vapaalla oleva kirjaston henkilökunta alkaisi hoitamaan jäljittämjstä. Minusta esitys oli hyvä. Kirjaston henkilökuntahan on hyvin koulutettuja, kohteliaita , motivoituneita asiakkaidensa opastamiseen, ja ennenkaikkea ovat tottuneet jäljittämään milloin mitäkin teosta. On niin fiksua porukkaa, että varmasti oppisivat tämänkin jäljittämiseen. Miksi siihen tarvittaisiin lääketieteellistä koulutusta?