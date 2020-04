Suomessa on nyt 25 koronakuolemaa – määrä nousi viidellä vuorokauden aikana

Suomessa 25 ihmistä on nyt kuollut koronaviruksen aiheuttamaan COVID-19-tautiin, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Määrä on kasvanut vuorokaudessa viidellä. Eilen tautiin kuolleiden määräksi kerrottiin 20.

Suomen sairaaloissa on lauantaina yhteensä 187 potilasta hoidossa koronaviruksen vuoksi. Heistä 73 on tehohoidossa.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella potilaita on kahdeksan. Heistä neljä on tehohoidossa.

Laboratoriovarmennettuja tautitapauksia on 1882. Se 267 enemmän kuin perjantaina. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella varmistettuja tautitapauksia on lauantain tietojen mukaan 73. Perjantaina tautitapauksia oli 66.

Uudet ilmoitetut tapaukset jakautuvat takautuvasti usealle tilastointipäivälle näytteenottopäivän mukaan.

Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella on kuollut epidemian aikana yksi ihminen. Eniten kuolleita, 17, on Helsingin yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella.

Toiseksi eniten kuolleita on Kuopion yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella, jossa koronan aiheuttamaan tautiin on kuollut kuusi ihmistä. Kuopion alueen suurta määrää selittää se, että koronavirus pääsi leviämään vanhusten hoivakotiin ja johti useiden ikäihmisten menehtymisiin.

Yhdeksäntoista kuolleen kohdalla on tiedossa heidän ikänsä. THL kertoo, että kuolleiden mediaani-ikä on 84 vuotta. 51–70-vuotiaita kuolleita on kaksi, 71–90-vuotiaita on 13 ja yli 90-vuotiaita on neljä.

Viime vuorokauden aikana tehtiin yhteensä 2 700 koronatestiä. Yhteensä Suomessa on nyt testattu 29 000 ihmistä koronaviruksen takia.



Suomessa COVID-19-tautiin on sairastunut nyt 34 henkilöä 100 000 asukasta kohden.