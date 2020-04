Pohjois-Pohjanmaalla kolme uutta koronatartuntaa, OYSissa hoidettavana kuusi potilasta – alueella tehdään noin 450 testiä vuorokaudessa

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella on todettu viimeisen vuorokauden aikana kolme uutta koronavirustartuntaa. Yhteensä tartuntoja on nyt 66.

Näytteiden avulla todetuista koronatartunnoista kaksi on sellaisia, etteivät tartuntaketjut ole niiden osalta selvillä.

Koronapotilaita OYSissa on hoidettavana tällä hetkellä kuusi. Heistä kolme on teho- ja kolme osastohoidossa.

Yhteensä koko Suomessa on tällä hetkellä 1615 todettua koronatapausta, joka tarkoittaa 98 uutta tartuntaa vuorokauden sisällä. Asia käy ilmi THL:n ylläpitämästä koronakartasta. Viimeisimmän tiedon mukaan covid19-tautiin on kuollut 19 henkilöä.

Oulun yliopistollisen sairaalan johtajajaylilääkärin Juha Korpelaisen mukaan Pohjois-Pohjanmaan alueella tehdään noin 450 koronavirustestiä päivässä.

HUSin johtajajaylilääkäri Markku Mäkijärvi kertoi tänään Yle Aamun haastattelussa, että sairaanhoitopiirissä ollaan tilanteessa, jossa testejä tehdään noin 500 vuorokaudessa, kun kapasiteettia olisi 1500 verran.

Juha Korpelaisen mukaan Pohjois-Pohjanmaan alueella ylimääräisiä testejä ei ole.

– Koko testauskapasiteetti on käytössä.

PPSHP:n alueella testauksia on laajennettu nyt siten, että muun muassa kaikki OYSin ja Kontinkankaan vuodeosasastojen hengitystieoireiset hoitohenkilökunnan jäsenet testataan. Näytteiden otto ja testaus tehdään yhteistyössä työterveys Virran kanssa.

Pohjois-Pohjanmaalla tehtävistä testeistä osa analysoidaan Nordlabin toimesta Oulussa, ja osa lähetetään Helsinkiin THL:n tutkittaviksi. Helsinkiin lähetetettävien testien tulosten saamisessa on 1-2 vuorokauden viive, kun taas Oulussa tulokset saadaan nopeammin.

Oulussa analysoitavat testit kohdistetaan sairaalassa hoidettavana oleviin potilaisiin ja kriittisten osastojen henkilökunnan testaamiseen.

Potilaista testataan ne hengitystieoireiset potilaat, jotka vaativat sairaalahoitoa. Henkilökunnassa testien tarve kohdistuu ennen kaikkea koronavastaanotoilla ja koronapotilaiden kanssa työskenteleviin.

– Lisäksi testataan joukko lievempioireisiakin potilaita, jotta pystytään paremmin näkemään epidemian eteneminen, Juha Korpelainen kertoo.

Tällä hetkellä Pohjois-Pohjanmaalla valmistaudutaan jo vasta-aine-testien tekemiseen. Niiden avulla on mahdollista selvittää jälkikäteen, kuinka moni on sairastanut taudin. Tämä on Korpelaisen mukaan ajankohtaista muutaman viikon kuluttua.

Suojavarusteita hankitaan aktiivisesti

OYS tekee yhteistyötä suojavarusteiden hankinnassa useiden tahojen kanssa.

– Tällä hetkellä hyödynnämme kaikkia mahdollisia, normaalioloista poikkeaviakin kanavia uusien suojavarusteiden hankkimiseksi.

– Teemme hankintoja yhdessä muiden sairaanhoitopiirien, suurten kaupunkien ja kansallisten viranomaisten kanssa. Samaan aikaan teemme yhteistyötä OYS-ervan sisällä ja siirrämme varusteita sinne, missä niitä tarvitaan. Lisäksi teemme omia ostoja eri puolilta maailmaa niin suojavarusteiden kuin laboratoriovälineiden osalta.

PPSHP:n alueella kotihoidon henkilökunnalle hankitaan kankaisia suojaimia, jotka asiakaskäynnin jälkeen joko hävitetään tai pestään.

Hengitystieinfektioon sairastuneen asiakkaan kohdalla on käytettävä kirurgista suu-nenäsuojusta, suojakäsineitä sekä suojatakkia tai esiliinaa.

Juttua päivitetty tuoreilla tiedoilla kello 12.42. Tarkennettu tietoa siitä, että muun muassa kaikki OYSin ja Kontinkankaan vuodeosastojen hengitystieoireiset hoitohenkilöt testataan.