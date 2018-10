Oululaisedustaja Sarkkinen: Ensi kevään vaaleista on tehtävä ilmastovaalit – "Arvokeskustelu on käytävä nyt"

Tärkeä asiahan se ilmasto on mutta sillä ei voiteta tulevia eduskuntavaaleja. Se on päivän selvä asia. Jos kovin keskeiseksi vaaliteemaksi otetaan ilmastopolitiikka niin on turha odottaa sellaiselle puolueelle nousevaa käyrää vaaleissa. Valitettavasti se lienee tosiasia vaikka ilmaston pilaantumisen estämispyrkimys onkin koko ihmiskunnan kannalta ehkä tärkein asia.