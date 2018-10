WWF vaatii EU:ta korjaamaan kurssia päästövähennyksissä

Suomen teollisuus ja maatalous pitää saattaa ajantasalle kuten myös ajoneuvoliikenne johon kuuluu myös raskasliikenne. Hiilivoimalat myös ankaran verotuksen piiriin jotta ne lopettavat ilmansaastuttamisen. Lento ja laivaliikenteen verotusta on myös kiristettävä sen suuren saastuttamisen vuoksi.

Metsähakkuut on lopetettava tai altistaa suurelle verolle.

Suomeen lisää puhdasta ydinvoimaa ja tuulienergiaa joilla asunnot saavat energiaakäyttöön.

Näin meille jää rupatteluun aikaa ja on aikaa viettää sosiaalisessa mediassa entistä pitempiä aikoja.