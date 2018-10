Viidennes Suomen päästöistä tulee liikenteestä – ilmastonmuutos muuttaa suomalaisten tavan liikkua

Autoliikenteeseen veroja ja veroja lisää jotta saadaan joukkoliikenne kannattavaksi matkalippujen korotuksien myötä. Joukkoliikenne on ollut kannattamatonta jo pitkään ja sitä on jouduttu tukemaan kaikin eritavoin. Myös raskaaseenliikenteseen järkevyyttä kuljetuksiin ja verotusta olisi kiristettävä niiden suuren saastuttavuuden vuoksi jotta saataisiin henkilöjoukkoliikenteseen enempi pienrahti kuljetusta. Myös kylmäkuljetuksiin olisi puututtava.

Nyt on maksun hyvinvoinnille jota on ollut aivan liikaa.