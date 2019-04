Joskus se on musta, tällä kertaa punainen. Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson ei silti halua hukata työvälinettä, josta hänet tunnetaan.

Helsinki

Sinne, minne Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson menee, mukana kulkee tuhti muistiinpanovihko.

Lännen Media pyysi kaikkia puolueiden puheenjohtajia ottamaan haastatteluun mukaan itselleen tärkeän esineen.

Kansanedustaja Anderssonin ei oikeastaan tarvinnut esinettä erikseen muistaa ottaa haastatteluun mukaan, koska paksu Moleskine-merkkinen vihko on liki aina käden ulottuvilla.

– Tämä on sellainen, mistä minut tunnetaan ja tunnistetaan eduskunnassa, Andersson selittää.

Anderssonia kuvaavista uutiskuvista ovat tarkkasilmäiset voineet nähdä vihkon säännöllisesti.

Vajaan vuoden sisällä vihkon on voinut huomata usein avoimena hänen edestään eduskunnan täysistuntosalissa. Milloin se on ollut sylissä jossain tiedotustilaisuudessa ja milloin pienellä sivupöydällä, kun hän on osallistunut puheenjohtajien väliseen väittelyyn.

"Kyllä näitä kuluu"

Muistiinpanovihko täyttyy Anderssonin muistiinpanoista, tehtävälistoista, puheenvuororungoista ja ajatuksista nopeasti.

Satunnaisesti avattuna yhdellä sivulla on tietoa autoverosta, toisella Varsinais-Suomen seudun positiivisesta rakennemuutoksesta. Tällä hetkellä vasemmistoliiton puheenjohtajan kierrossa oleva punainen vihko näyttää jo täydeltä, vaikka se on ollut käytössä noin kolme kuukautta.

– Kyllä näitä kuluu.

Edellinen vihko oli kanneltaan musta. Värin sijaan Andersson on tarkka siitä, että vihkon pitää olla käytettävyyden vuoksi pehmeäkantinen.

– Olen sanonut, että tämä on sitä, mikä minusta jää urani jälkeen, Andersson sanoo ja jatkaa:

– Kun tietyt edustajat tekevät sellaista pikkutarkkaa hyvää päiväkirjaa, josta historioitsijat saavat paljon irti, niin minusta jää valitettavasti jälkeen vain tällaisia outoja, hajanaisia listoja, nuolia ja yksittäisiä sanoja.

"En halua hukata tätä"

Vielä toistaiseksi muistikirja on myös pysynyt tallessa, vaikka puoluejohtaja kertoo, että se on voinut silloin tällöin unohtua eduskunnassa väärään paikkaan tai jäädä kotiin.

Vihkon kadottaminen ei tunnu Anderssonista mielekkäältä vaihtoehdolta.

– Kyllä tässä sen verran matskua on, että en halua hukata tätä minnekään outoon paikkaan.