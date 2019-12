Niinistö hyväksyi Rinteen eronpyynnön, Sanna Marin ja Antti Lindtman valmiina pääministerin tehtävään – Niinistö kuvaili hallituksen aikaa "lyhyeksi, mutta hyvin hektiseksi"

Kepulla on pelin paikka, ja politiikka on peliä.

Kantsii huomata ,että nyt oli vasta ensimmäinen erä ja Rinne kanveesissa, Kepu:lla on sen verran kyllä kalavelkoja menneisyydestä , että se voi vielä haluta tousen erän, eli jossain sopivassa saumassa lyödä SDP:n kanveesiin , eli lähteä hallituksesta ,niin seon siinä sitten muittenkin hallituspuolueiden osalta.