Tuleeko Sanna Marinista Suomen seuraava pääministeri? Lensi Brysselistä Suomeen ja sanoi olevansa käytettävissä

Demarileirin kahtiajako on edelleen vahva. Se myös määrittää ministerinimitykset. Rinteen seuraajaksi spekuloidaan Sanna Marinia, joka ilmoitti tiistaina olevansa käytettävissä, jos häntä pyydetään tehtävään. Myös uusi omistajaohjausministeri pitäisi löytää.

Liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin (sd.) osallistui alkuviikosta televiestintäneuvoston kokoukseen Brysselissä.

Kokous jäi kakkoseksi, kun hän tviittasi lähtevänsä takaisin Suomeen. Syyksi hän kertoi poikkeuksellisen tilanteen Suomessa. Kyllä. Hyvin poikkeuksellisia aikoja eletään.

Marinin kone laskeutui Helsinki-Vantaalle hieman ennen puolta päivää. Marin totesi, ettei aio väistää vastuuta. Viesti on selvä, tie pääministeriksi on auki.

Marin on sdp:n ensimmäinen varapuheenjohtaja ja itseoikeutettu seuraajaehdokas pääministeri Antti Rinteelle (sd.), joka joutuu väistymään luottamuspulan takia.

Rinteen kruunusta voisi kisata Marinin ohella kuitenkin myös eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman (sd.), jolla on pitkä kokemus.

Näillä näkymin näytelmä ei huipennu vielä tällä viikolla, vaan vasta ensi viikolla sdp:n puolue-elinten kokousten jälkeen.

Tamperelaisella Marinilla on takanaan poikkeuksellisen määrätietoinen ja nousujohteinen poliittinen ura.

Se alkoi Tampereen kaupunginvaltuustosta. Vuonna 2013 hänet valittiin valtuuston puheenjohtajaksi. Marin oli tuolloin 27-vuotias ja menossa oli hänen ensimmäinen kausi valtuustossa.

Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman on yksi pääministerispekulaatioissa pyörivistä nimistä, mutta vahvimpana ehdokkaana pidetään Sanna Marinia.

Pian Marin alkoi kerätä julkisuutta napakan puheenjohtajan roolissa. Kun valtuustosali kuumeni ratikkakeskusteluista, puheenjohtaja pani joukot riviin kenttävääpelin tavoin.

Kansa sai myös seurata Marinin ja kokoomuspoliitikko Kimmo Sasin nokan koputtelua useampaan kertaan.

Mikäli Marinista leivotaan pääministeri, hän on Suomen historian nuorin tehtävässä. Marin on nyt 34 vuotta. Nuorimman pääministerin titteliä on pitänyt lama-Suomen Esko Aho (kesk.), joka nousi pääministerin pestiin 36-vuotiaana.

Eduskuntaan Marin nousi reippaalla äänimäärällä vuonna 2015. Puolueensa puheenjohtajistossa hän on ollut vuodesta 2014. Merkille pantavaa on, että hänet nimitettiin puolueen ensimmäiseksi puheenjohtajaksi pari vuotta sitten.

Marin tuurasi Rinnettä alkuvuoden, kun Rinne joutui sairaslomalle ja kuntoutukseen.

Moni katsoi Marinin pärjänneen hyvin tuuraajana. Osa demariryhmästä oli sitä mieltä, että hän kotiutui rooliinsa vähän liiankin hyvin.

Demariryhmässä elää edelleen erilaisia kuppikuntia. Kahtiajako europarlamenttiin lähteneen Eero Heinäluoman joukkojen ja Rinteen uskollisen kannattajajoukon välillä näkyy vahvasti.

Tämä kahtiajako määrää myös pääministerin nimen. Marinia pidetään Rinteen opetuslapsena. Tosin tämäkin asetelma on hiukan liikahtanut. Ryhmästä kuului jo kevättalvella, että Marin tekee yksinään kovaa kyynärpääpolitiikkaa.

Sdp:n kannatus oli viime helmikuussa hulppeat 20,1 prosenttia. Marin katsoi, että hän on tehnyt työnsä hyvin. Katsokaa vaikka gallup-lukuja.

Marin on kertonut haastatteluissa, että hän mietti nuorena pitkään, mihin puolueeseen hän liittyisi. Vihreät oli mielessä, mutta lopulta valinta osui demareihin.

Marin edustaa puolueessa vihervasemmistolaista laitaa. Eri asia sitten on, miten hänen oma ideologiansa vaikuttaa, mikäli hänestä tulee pääministeri. Jos hallitus jatkaa nykypuolueilla jo olemassa olevaan hallitusohjelmaan nojaten, on sitä myös noudatettava.

Keskusta sai hallitusneuvotteluissa läpi tärkeät kynnyskysymyksensä ja siksi on ymmärrettävää, että keskusta haluaa olla hallituksessa. Uudet vaalit olisivat kauhistus.

Keskustan kannalta Marin ei olisi paras vaihtoehto, kun ajatellaan ilmastomuutoksen torjuntaa, maa- ja metsätalouden kehittämistä ja aluepolitiikasta huolehtimista.

Marinia seuranneet kuvailevat häntä erittäin kunnianhimoiseksi ja määrätietoiseksi, osa jopa jääräpäiseksi. Haastatteluissa hän pysyy asialinjalla. Kevyttä small talkia hän ei harrasta.

Marin on kasvanut sateenkaariperheessä. Tampereella asuvalla liikenneministerillä on avomies ja pieni tytär.

Haastatteluissa hän on myöntänyt, että ikävoi tytärtään viikolla, kun työ pitää hänet Helsingissä.

Vaikka ura on ollut yhtä kiitoa, valtakunnan politiikassa kokemus on kuitenkin vielä ohutta. Marinin pärjäämistä kovissa tilanteissa ei ole testattu. Lindtmanilla puolestaan on pitkä kokemus. Lindtman kieltäytyi jo yhdestä ministeritehtävästä sanottuaan ei kiitos työministerin salkulle, johon tarttui Timo Harakka.

Marin on saanut liikenneministerinä selitellä tunnin junia parhaansa mukaan. Vähän aikaa sitten hän kohahdutti kansaa esittämällä neljän päivän työviikkoa.

Sdp:n on löydettävä myös uusi omistajaohjausministeri eronneen Sirpa Paateron tilalle.