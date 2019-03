KRP:n paljastamassa lasten hyväksikäyttövyyhdissä mukana lappilaisyrittäjä, pohjalaismies ja helsinkiläinen huumediileri – pääepäilty toiminut luottamustehtävässä

57-, 43- ja 51-vuotiaat miehet tuomittiin viime vuonna kristallihuumejutussa, lisäksi epäillään parikymppistä miestä.

Keskusrikospoliisin (KRP) tutkimasta Suomessa toimineesta hyväksikäyttöringistä epäillyt miehet ovat eri puolilta Suomea, selviää vangitsemisasiakirjoista ja muista julkisista tiedoista.

Viiden suomalaismiehen ringin epäillään tuottaneen väkivaltaista lasten hyväksikäyttömateriaalia. KRP:n mukaan pahimmassa tapauksessa huumattua uhria on raiskattu kymmenen tuntia.

Jutun pääepäilty on 57-vuotias lappilainen muun muassa matkailualalla toimiva yrittäjä. Hänellä on yritysten nettisivujen mukaan ollut erä- ja matkailutoimintaa Lapissa ja Etelä-Pohjanmaalla.

Esimerkiksi vuosina 2013–2014 mies vuokrasi Etelä-Pohjanmaalla lomamökkiä, jonka sivuilla hän kertoi tarjoavansa myös koiravaljakko- ja patikkaretkiä. Sosiaalisessa mediassa miehellä on kuvia valkoisista isoista koirista. Vuodesta 2015 lähtien mökinvuokraussivuilla on ollut teksti, jossa sanotaan, että mökki on vuokrattu yksityiskäyttöön.

Miehen taustoista kertoi torstaina ensin Ilta-Sanomat. Pian sen jälkeen matkailuyrityksen ja miehen Facebook-profiilin sivut lakkasivat toimimasta. Lomamökin sivut ovat olleet nurin jo kauemmin.

Matkailutoiminnan lisäksi miehellä on tulostetuotteisiin erikoistunut firma Uudellamaalla. Mies asuu Väestörekisterikeskuksen tietojen mukaan Lapissa pienellä paikkakunnalla lähellä Norjan rajaa.

Mies on ollut tämän vuosikymmenen alussa mukana eteläpohjanmaalaisen seurakunnan lapsi- ja nuorisotyön vastuuryhmässä, kertoivat useat mediat, kuten Helsingin Sanomat tänään. HS:n mukaan mies oli valittu ryhmään kirkkoneuvoston edustajana, ja hän toimi seurakunnan luottamustehtävissä parin vuoden ajan.

Vangittiin Lapissa keväällä 2018 - vangittuna liki vuoden

Pääepäilty vangittiin Lapin käräjäoikeudessa viime vuoden maaliskuussa epäiltynä useista seksuaalirikoksista. Puolentoista vuoden aikana vuosina 2016–2017 tapahtuneissa epäillyissä rikoksissa on kyse muun muassa törkeän hyväksikäyttömateriaalin levittämisestä ja hallussapidosta. Lisäksi miestä epäillään sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta koskevan esityksen seuraamisesta ja huumausainerikoksesta.

Mies on vangittu uudelleen viime vuoden toukokuussa, jolloin epäilyt ovat laajentuneet varhaisempiin ja törkeämpiin tekoihin. Vangitsemisen perusteena olleet rikosepäilyt ovat koskeneet törkeää raiskausta, törkeää lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä, törkeän hyväksikäyttömateriaalin levittämistä ja pahoinpitelyä. Epäillyt teot ovat tapahtuneet yhtenä päivänä elokuussa vuonna 2014.

Mies pääsi vapaaksi tämän vuoden helmikuussa. STT ei torstaina tavoittanut miestä kommentoimaan rikosepäilyjä.

Nelikymppisellä epäillyllä osoite Vaasassa

Toinen epäillyistä on 43-vuotias mies, jolla on osoite Vaasassa. Häntä epäillään lappilaismiehen tavoin yhtenä elokuun päivänä vuonna 2014 tapahtuneesta törkeästä raiskauksesta, törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä sekä pahoinpitelystä.

Lisäksi hänen epäillään syyllistyneen törkeään lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön ja pahoinpitelyyn huhtikuussa 2014. Hänkään ei ole enää vangittuna.

Kolmas epäilty on 51-vuotias helsinkiläismies, jota epäillään pitkäaikaisesta hyväksikäyttömateriaalin levittämisestä. Toimintaa epäillään olleen vuoden 2014 alusta vuoden 2018 helmikuuhun.

Neljäs epäilty on 22-vuotias mies, jota epäillään hyväksikäyttömateriaalin hallussapidosta vuosina 2017–2018. Facebook-profiilin perusteella mies asuu Etelä-Pohjanmaalla. Jutussa on lisäksi viides epäilty.

Poliisi ei ole paljastanut tarkkoja tekopaikkoja uhrien suojelemiseksi eikä ole kertonut epäillyistä sukupuolta tarkemmin.

Uhrit olivat 6-15-vuotiaita

KRP kertoi keskiviikkona, että ringin uhreja on yhteensä kuusi ja he ovat kaikki olleet poikia. Tekoaikaan uhrit ovat olleet 6–15-vuotiaita. KRP:n mukaan epäilty hyväksikäyttö ja materiaalin levittäminen ovat tapahtuneet vuosina 2004–2018.

Tutkinnassa on ollut valtavia määriä sekä Suomessa että ulkomailla tuotettua materiaalia. Keskeisessä asemassa tallenteissa on lasten satuttaminen, tutkinnanjohtaja Sanna Springare kertoi.

KRP epäilee, että osalle uhreista on annettu metamfetamiinia tekojen aikana.

KRP:n mukaan epäillyiltä takavarikoidusta ulkomaisesta materiaalista löytyy erityisen raakaa väkivaltaa, jonka uhreina ovat pääasiassa pienet pojat. Suomalaisia epäiltyjä ei kuitenkaan epäillä kyseisen aineiston tuottamisesta.

Tutkinta on ulottunut yhteensä 17 maahan pääosin Euroopassa ja muualla länsimaissa.

Kolmikko tuomittu niin sanotussa kristallihuumejutussa

Metamfetamiini yhdistää lappilais-, vaasalais- ja helsinkiläismiehiä. Kolmikko tuomittiin viime elokuussa Helsingin käräjäoikeudessa niin sanotussa kristallihuumejutussa. Lappilaismies tuomittiin vuoden ja vaasalaismies kolmen kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen, sillä he olivat ostaneet metamfetamiinia helsinkiläismieheltä.

Helsinkiläismies tuomittiin jutun päätekijänä neljän vuoden ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Oikeuden mukaan mies toi huumetta muiden miesten käyttöön Thaimaasta ja Hollannista.

Samassa huumeringissä tuomittiin myös viihdetaiteilija Jari Sillanpää, joka oli ostanut kristallia helsinkiläismieheltä. Helsinkiläismiestä on kutsuttu mediassa Sillanpään diileriksi tai "hovihankkijaksi".