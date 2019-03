Keskusrikospoliisin (KRP) keskiviikkona paljastama laaja lasten seksuaalisen hyväksikäytön vyyhti käsitellään suurelta osin Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudessa, kertoo sanomalehti Ilkka.

Lehden haastatteleman kihlakunnansyyttäjä Jaana Nyrhisen mukaan useat epäillyistä ja uhreista on Etelä-Pohjanmaalta.

KRP epäilee viittä suomalaista miestä erittäin raaoista lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista. Uhreina on ollut kuusi suomalaista poikaa. Teot ajoittuvat vuosille 2004–2018. Uhrit olivat tapahtumahetkellä 6–15-vuotiaita.

Ilta-Sanomat puolestaan kertoo, että päätekijä on 57-vuotias mies. Hän on asunut Pohjanmaan lisäksi Pohjois-Suomessa, jossa hän on toiminut matkailualan yrittäjänä. Myös kolme muuta epäiltyä on noin 50-vuotiaita. Yksi heistä on nuorempi.

KRP:n rikoskomisario Sanna Springare kertoo, että suomalaislapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa oli videoitu ainakin kymmeniä tunteja. Kaikkien uhrien seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyy joko alkoholi, huumeet tai molemmat.

Poliisi epäilee, että alkoholia on annettu kaikkein nuorimmillekin uhreille.

– Isommille annettiin metamfetamiinia, jotta lapsi jaksaa ja jaksaa hyväksikäyttöä, Springare kertoo.

– Osa hyväksikäytöstä on kuvattu niin sanottuihin livelähetyksiin, jossa rikosten tekemistä on mahdollista seurata reaaliajassa netin kautta. Myös osa suomalaisista uhreista on joutunut livelähetyksiin.

Hyväksikäyttövyyhtiin liittyy huumausainerikollisuus, josta on jo annettu osalle epäillyistä tuomioitakin oikeudessa.