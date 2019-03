KRP epäilee: Viisi miestä tuotti väkivaltaista lasten hyväksikäyttömateriaalia Suomessa – uhreille tarjottiin alkoholia tai huumattiin, epäillyt "työssäkäyviä suomalaismiehiä"

Keskusrikospoliisi (KRP) epäilee, että Suomessa on tuotettu väkivaltaista lasten hyväksikäyttömateriaalia. Hyväksikäyttötapauksia on tallennettu, ja materiaalia on jaettu eteenpäin.



Epäillyt rikokset ovat tapahtuneet jopa 14 vuoden aikana, vuosina 2004–2018. Kokonaisuuteen liittyy kuusi rikoksen uhria ja viisi rikoksesta epäiltyä.

– Kyse on rinkimäisestä toiminnasta. Voisi puhua jopa järjestäytyneestä rikollisuudesta. Pääepäilty on toiminut useissa tapahtumissa organisoijana ja opastajana ja hankkinut ympärilleen samanhenkisiä ihmisiä näiden asioiden toteuttamiseen, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Sanna Springare tiedotteessa.

Kaikki uhrit ja epäillyt ovat miespuolisia suomalaisia. Uhrit olivat tapahtuma-aikaan 6–15-vuotiaita. Osa uhreista tunsi toisensa. Uhrien suojelemiseksi KRP ei kerro, millä paikkakunnilla epäillyt rikokset ovat tapahtuneet.

Poliisin mukaan perheet luottivat lapset epäiltyjen seuraan, sillä nämä vaikuttivat kaikin puolin luotettavilta tavallisilta ihmisiltä. Perheet ovat olleet hyvin järkyttyneitä tapahtumien tultua ilmi.

– He eivät erotu meistä muista, he ovat työssäkäyviä, Springare sanoo.

Suomalaislapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa on videoitu ainakin kymmeniä tunteja, kuvia tästä on todisteena satoja. Springaren mukaan kaikkien uhrien seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyy joko alkoholi, huumeet tai molemmat.

Poliisi epäilee, että alkoholia on annettu kaikkein nuorimmillekin uhreille.

– Isommille annettiin metamfetamiinia, jotta lapsi jaksaa ja jaksaa hyväksikäyttöä, Springare kertoo.

– Osa hyväksikäytöstä on kuvattu niin sanottuihin livelähetyksiin, jossa rikosten tekemistä on mahdollista seurata reaaliajassa netin kautta. Myös osa suomalaisista uhreista on joutunut livelähetyksiin.

Hyväksikäyttövyyhtiin liittyy huumausainerikollisuus, josta on jo annettu osalle epäillyistä tuomioitakin oikeudessa.

Vyyhti tietoon 2017 ulkomaisesta vihjeestä

Lapset eivät poliisin tietojen mukaan kertoneet heille tehdyistä rikoksista kenellekään ulkopuoliselle, ennen kuin poliisi alkoi tutkia asiaa.

– Kaikki lapsista eivät tämänkään jälkeen pitäneet heille tapahtuneita tekoja rikoksina, rikoskomisario Sanna Springare kertoi tiedotustilaisuudessa.

Springaren mukaan tutkinta on ollut monimutkainen. Epäillyt olivat muun muassa käyttäneet omissa kanavissaan omaa kieltään, jota varten oli laadittu käsikirja, hän kertoo.

Rikosvyyhti tuli poliisin tietoon syksyllä 2017. Poliisi sai vihjeen asiasta viranomaisteitse ulkomailta. Vihjeen seurauksena poliisi käynnisti esitutkinnan ja teki useita etsintöjä, joiden avulla rikoskokonaisuus paljastui.

– Ensimmäiset etsinnät tehtiin sellaisen henkilön omaisuuteen, joka myöhemmin paljastui niin kutsutuksi pääepäillyksi, sanoo Springare.

Rikoksesta epäiltyjä voi tutkinnanjohtajan mukaan luonnehtia seuraavasti: yksi epäilty päätekijä, kaksi epäiltyä rikoksissa mukana ollutta, yksi epäilty aloittava tekijä ja yksi, jonka epäillään tuoneen materiaalia Suomeen.

– Esitutkinnan perusteella kaikki epäillyt ovat linkittyneet pääepäiltyyn, joka on hallinnut isoa osaa tapahtumista ja verkostoitunut asiassa laajalle Suomessa ja ulkomailla, Springare sanoo.

Lukuisia törkeitä epäiltyjä rikoksia

KRP kertoo, että tutkintakokonaisuus jakautuu karkeasti kahteen osaan. Epäillyt ovat tuoneet Suomeen lasten hyväksikäyttöä kuvaavaa materiaalia ja jakaneet sitä eteenpäin.

Lisäksi osaa epäillyistä epäillään lasten hyväksikäyttämisestä. Esitutkinnan mukaan hyväksikäyttöä on tallennettu ja jaettu eteenpäin.

Takavarikoidun omaisuuden määrä jo ensimmäisten etsintöjen jälkeen oli suuri. Aineiston perusteella poliisi on paljastanut yhteensä 70 epäiltyä rikostapausta.

Rikostutkintaa on kohdistettu yhteensä 17 maahan. Esitutkinnan mukaan hyväksikäyttöä esittävää materiaalia on tuotu Suomeen suuria määriä.

KRP:n rikosylikomisario Sari Sarani sanoo, että suomalainen yhteiskunta vaikenee lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista.

Äärimmäisen raakoja tekoja

Digitaalisessa muodossa ollutta materiaalia on takavarikoitu noin sadan teratavun edestä. Aineisto sisältää erityisen raakaa väkivaltaa, jonka uhreina ovat pääasiassa pienet poikalapset.

KRP kertoi keskiviikkona tiedotustilaisuudessa, että tekoihin liittyy valtava määrä kaikentasoista kuvamateriaalia poseerauksista törkeisiin raiskauksiin. Pahimmillaan lasta on raiskattu huumattuna 10 tuntia yhtä mittaa.

Kuvamateriaalissa on 13 000 valokuvaa ja 16 000 videota. Keskusrikospoliisi vertasi, että jos yksi tutkija katsoisi kaiken läpi, hänellä menisi siihen neljä vuotta.

Ulkomailta tuotetusta ja sieltä jaetussa materiaalissa on lisäksi hyvin raakaa väkivaltaa, hyvin pieniä lapsia ja jopa lapsen tappamista. Materiaaliin liittyy saatananpalvontaa, natsismia ja erilaisia fetissejä. Saatananpalvonta liittyy muun muassa lapsen kohteluun videoissa.

Kyse on poliisin mukaan CAM-materiaalin (englanniksi Child Abuse Material) levityksestä.

Epäiltyjä rikosnimikkeitä kokonaisuudessa ovat törkeät lasten seksuaaliset hyväksikäytöt, törkeät raiskaukset, törkeät sukupuolisiveellisyyttä loukkaavat lasta esittävän kuvan levittämiset, näiden lukuisten kuvien hallussapidot, huumausainerikokset ja sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävien esitysten seuraamiset.

Tutkintakokonaisuus siirtyy nyt syyttäjälle.