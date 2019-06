Keskusta jakoi ministerisalkkunsa – valtiovarainministeriksi Mika Lintilä, elinkeinoministeriksi Katri Kulmuni

Annika Saarikko nousee ministeriksi ja sai jo sijaisen.

Keskustan ministerilista on selvinnyt. Valtiovarainministerin pestiin nousee Mika Lintilä. Tiede- ja kulttuuriministerin salkun jakavat Annika Saarikko sekä Hanna Kosonen. Puolustusministeriksi valittiin Antti Kaikkonen. Elinkeinoministeriksi tulee Katri Kulmuni ja maa- ja metsätalousministerinä jatkaa Jari Leppä.

Valtiovarainministeri Mika Lintilä

Valtiovarainministeri Mika Lintilä, 53, on ollut keskustan kansanedustajana vuodesta 1999 Vaasan vaalipiiristä. Hän on sekä ylioppilasmerkonomi että hallintotieteiden kandidaatti. Lintilä on toiminut ennen poliittista uraansa Pouttu Oy:n talouspäällikkönä. Nuoruusvuosina hän oli rauhanturvaajana Golanilla.

Lintilä on profiloitunut keskustan talouspolitiikan asiantuntijana. Hän on puolueen talouspoliittisen työryhmän vetäjä. Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallituksessa hän oli elinkeinoministerinä vuodesta 2016, kun Olli Rehn (kesk.) valittiin Suomen Pankkiin. Lintilä on hevosmiehiä henkeen ja vereen. Hän oli Suomen hippoksen hallituksen puheenjohtaja ennen ministerikauttaan.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen

Puolustusministeri Antti Kaikkonen, 45, on keskustan kansanedustaja Uudeltamaalta. Hän on ollut eduskunnassa vuodesta 2003 lähtien. Kaikkonen toimii keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajana. Hänellä on taskussaan valtiotieteiden kandidaatin tutkinto.

Kaikkonen on yksi ennakkosuosikeista keskustan uudeksi puheenjohtajaksi Juha Sipilän jälkeen. Puheenjohtaja valitaan syyskuussa. Kaikkonen on luvannut kertoa ennen juhannusta, onko hän ehdolla tehtävään.

Kaikkonen joutui vaalirahakohuun kymmenen vuotta sitten liittyen Nuorisosäätiöön. Jupakasta lankesi ehdollinen vankeusrangaistus. Kaikkonen nousi otsikoihin myös toisen avioliittonsa myötä. Hän oli aviossa sdp:n entisen kansanedustaja Satu Taiveahon kanssa.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä

Maa- ja metsätalousministerinä jatkaa Jari Leppä, 59, joka on keskustan kansanedustaja Pertunmaalta. Leppä nousi eduskuntaan vuonna 1999. Juha Sipilän hallitukseen Leppä pääsi vuodesta 2017, kun Kimmo Tiilikaisen (kesk.) raskas ministerisalkku jaettiin. Leppä veti tätä ennen eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokuntaa.

Ministeri on pannut tuulemaan pestinsä aikana. Ruokavaltuutetun virka, lihan alkuperämerkinnät ja viljelijän aseman turvaaminen kaikin puolin ovat olleet eturintamassa.

Leppä on koulutukseltaan maanviljelysteknikko. Hänellä on tila kotipitäjässään Pertunmaalla. Tuotantosuunta on lypsykarja. Vapaa-ajallaan Leppä harrastaa näyttämötaidetta. Kesäteatterit, joissa hän esiintyy kiireiltään, ovat yleensä loppuunmyytyjä.

Elinkeinoministeri Katri Kulmuni

Elinkeinoministeri Katri Kulmuni, 31, on toisen kauden kansanedustaja Lapin vaalipiiristä sekä keskustan varapuheenjohtaja. Hän on myös yksi mahdollinen ehdokas puolueen puheenjohtajaksi Juha Sipilän jälkeen. Toistaiseksi hän ei ole ilmoittanut aikeistaan niin kuin ei ole kukaan muukaan.

Keskustan kansanedustaja Katri Kulmuni nousee elinkeinoministeriksi.

Kulmuni on yhteiskuntatieteiden kandidaatti Lapin yliopistosta. Vuodesta 2015 hän on toiminut Suomi-Venäjä-seuran puheenjohtajana.

Kulmuni nauttii suurta suosiota Pohjois-Suomessa. Oikeudenmukainen sosiaaliturva, lentoliikenteen ja tiestön parantaminen ovat hänen peruskauraansa.

Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko

Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko, 35, on keskustan kansanedustaja ja Juha Sipilän hallituksen perhe- ja peruspalveluministeri. Salkku oli jaettu Saarikon pienen lapsen johdosta siten, että puoluetoveri Juha Rehula toimi ministerinä ensimmäiset kaksi vuotta ja Saarikko toiset kaksi vuotta.

Saarikko valittiin eduskuntaan vuoden 2011 vaaleissa. Hän on ollut puolueen varapuheenjohtajana. Saarikko olisi ykkössuosikki puolueen uudeksi puheenjohtajaksi, mutta hän ilmoitti keväällä, ettei ole ehdolla. Syynä on toisen lapsen syntymä tulevana syksynä.

Saarikko on kerännyt kannuksia sosiaali- ja terveysuudistuksen selkokielisenä puolustajana varsinkin eduskunnan kyselytunneilla. Saarikon puoliso on demaritaustainen Erkki Papunen.

Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen

Vuoden ajan Saarikkoa tulee sijaistamaan äitiysloman ajan Hanna Kosonen, 43, joka on keskustan kansanedustaja Kaakkois-Suomen vaalipiiristä. Hän on keskustan eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, joka tuli valituksi eduskuntaan vuonna 2015. Viime vaaleissa hän uusi pestinsä yli 5 500 äänen turvin.

Kosonen vaikuttaa Savonlinnassa ja on kotikaupunkinsa valtuuston puheenjohtaja.

Kosonen on hiihtosuunnistaja ja osallistunut lukuisiin kisoihin niin nuorena kuin aikuisena. Palkintoja on tullut useita, viestikultaa Krasnojarskin MM-kilpailuissa vuonna 2000. Koulutukseltaan tämä eduskunnan urheilullinen kahden lapsen äiti on filosofian maisteri.