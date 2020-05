Kartoitus: Korona-Suomessa liki 60 prosenttia työntekijöistä on etätöissä – suurin osuus EU-maista

Taas asiantuntija, joka sanoo, että etätöitä tehdään Sähköpostilla ja Teams:llä ja kenties Skypellä. Tilannehan ei ole läheskään kaikilla sellainen, vaan on sellaisiakin, jotka tarvitsisivat kunnolliset verkkoyhteydet tehdäkseen työnsä. On paljon ohjelmistoja, joista nämä organisaatiopsykologit eivät ole ikinä kuulleetkaan eikä tn. tule kuulemaan. Näillä raskaansarjan ohjelmistoilla tehdään veroeuroja tuottavaa työtä yrityksissä, mutta ne vaativat verkoilta paljon enemmän kuin Suomessa tarjottavat langattomat 4G liittymät nopeuksineen voivat antaa. Siis tasaista datavirtaa ja vasteaikaa kaikkina vuorokaudenaikoina.

Suomi on viimeisten joukossa laajakaistaverkkojen rakentamisessa. Ruotsissa on mm. valokuidut vedetty jo yli 50% talouksista, kun Suomessa luku on alle 10%. Tässä tarkoitetaan nimenomaan sitä että valokuitu tulee talouteen sisälle, eikä vain asuma-alueen kaappiin, josta valokuitu jaetaan kuparikaapelilla talouksiin. Kuparikaapelista saatava maksimi nopeus ei riitä kuin seuraavan 5v. Oikea valokuitu riittää seuraavaksi 30-50 vuodeksi.