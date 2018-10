Hallitus teki kompromissiehdotuksen irtisanomiskiistaan – Pääministeri Sipilä: "Toivon, että huomenna on rauha maassa"

On siinä Antille paljon töitä (toivottavasti ei tule uupumusta, kuten eräälle), kun joutuu kaikki edellisen hallituksen päätökset perumaan. Niinhän se on lupaillut äänestäjille, saa nähdä, peruuko. No, Toivossa on hyvä elää, sanoo lapamato. Kiva vuoden päästä teille asioita kertoa ja onneksi kaikki tänne kirjoitetut asiat löytyy. Niitä ei pääse pakoon koskaan. Eduskunta varmaan peruu kesätauon edustajilta. On niin paljon muutos asioita.