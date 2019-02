Hallitus esittää seksuaalirikosten rangaistusten koventamista – OYSissa avataan lastenasiaintalo seksuaalirikosten uhreille

Sisäministeri Kai Mykkänen (kok.) kertoi keskiviikon tiedotustilaisuudessa, että hallitus esittää seksuaalirikoksista annettavien rangaistusten koventamista.

Uudistuksessa on tarkoitus vahvistaa suostumuksen asemaa raiskauksen tunnusmerkistössä. Lisäksi valmisteilla on muutos, jossa sukupuoliyhteys lapsen kanssa rangaistaan raiskauksena. Viranomaisten yhteistyötä rikosten selvittämisessä halutaan laajentaa.

Hallitus on koostanut 14 toimenpiteen listan, jonka avulla pyritään ennaltaehkäisemään seksuaalirikoksia.

Yksi konkreettinen seikka on lastenasiaintalojen perustaminen yliopistollisiin keskussairaaloihin. Ne on tarkoitus avata ensimmäisenä Oulussa ja Helsingissä. Lastenasiaintalot on suunnattu seksuaalirikosten uhriksi joutuneille alle 16-vuotiaille lapsille ja nuorille. Talojen henkilökunta on moniammatillista. Oulussa lastenasiantaloa aletaan suunnitella THL:n tukemana.

Lisäksi Oulussa aiotaan nopeuttaa seksuaalirikosten uhreille tarkoitetun Seri-yksikön perustamista. Se avataan viimeistään ensi vuoden alussa.

Nettipoliisille resursseja

Seksuaalirikokset saavat usein alkunsa sosiaalisesta mediasta. Hallitus haluaa vahvistaa nettipoliisin resursseja, jotta rikoksia voitaisiin torjua. Resursseja aiotaan lisätä sekä keskusrikospoliisissa että paikallispoliisissa.

Hallitus aikoo selvittää myös sitä, onko kansainvälisen suojelun asema mahdollista poistaa henkilöltä, joka on syyllistynyt Suomessa törkeään rikokseen. Lisäksi valmistellaan sitä, että ulkomailla oleskelevan henkilön oleskelulupa tai suojeluasema voitaisiin lakkauttaa, jos henkilön katsotaan vaarantavan kansallista turvallisuutta. Kyseiset muutokset edellyttäisivät muutoksia ulkomaalaislakiin.

Oulussa tuli marraskuun 2018 ja tammikuun 2019 välisenä aikana ilmi useita lapsiin kohdistuneita törkeitä seksuaalirikoksia. Rikoksista epäillään ulkomaalaistaustaisia miehiä.

Mykkänen totesi, että Suomessa täytyy tehdä myös toimenpiteitä sen puolesta, ettei maahanmuuttajien enemmistö leimaudu rikosten tekijöiden takia.

Oulun kaupunki kertoi vajaat kaksi viikkoa sitten, että se hakee valtiolta 2,3 miljoonaa euroa seksuaalirikosten ennaltaehkäisyyn.