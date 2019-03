Vaalimainokset ilmestyivät katukuvaan, Oulussa on 25 mainostaulupistettä – teiden varsille ilmestynyt ehdokkaiden omia kylttejä

Oulun kaupunkialueen vaalimainostelineet ilmaantuivat katukuvaan.

– Eipä noissa mitään uutta näytä olevan ainakaan oman muistini mukaan, samoiltahan nuo kasvot näyttävät. Olen äänestänyt aina samaa puoluetta mutta naisia mielelläni aiemmissa vaaleissa. Nyt voisin vaihteeksi äänestää miestä, koska naisehdokkaita on niin paljon. Poikani suositteli erästä miestä, ja ehkä äänestän häntä, pohtii oululainen Eila Saarinen tutkaillessaan vaalimainostelineitä Taka-Lyötyssä.

Ne ovat juuri ilmaantuneet katukuvaan eri puolille Oulua. Tyhjiä ruutuja kehyksissä oli torstaina vielä kosolti, koska monet puolueet eivät olleet plakaattejaan telineisiin ehtineet vielä laittaa.

Oulussa on näissä vaaleissa 25 mainostaulupistettä, joissa kussakin on 20 ruutua.

– Paikkojen määrä on sama kuin aiemmissakin vaaleissa: yksi per suuralue ja keskustassa muutamia enemmän, kertoo hallinnon asiantuntija Kirsti Lehtinen Oulun kaupungilta.

Uutta näissä vaaleissa on se, että ehdolle asettavia puolueita ja ryhmiä on selvästi enemmän. Se tarkoittaa, että taulujen määrää per paikka on jouduttu lisäämään aiempaan verrattuna.

Oululainen Eila Saarinen tutkaili vaalimainoksia Taka-Lyötyssä. Tällä kertaa hän harkitsee äänestävänsä miestä. KUVA: Jarmo Kontiainen

– Ruutujen pitäisi riittää kaikille, koska näissä vaaleissa voidaan antaa vain yksi ruutu yhtä ryhmää kohti. Monissa aiemmissa vaaleissa niitä on annettu kaksi. Jos nyt tehtäisiin niin, ruutuja pitäisi olla 40. Sellainen olisi jo melko pitkä jono, eikä niitä voitaisi laittaa kaikkiin paikkoihin, Lehtinen lisää.

Teiden varsille on ilmaantunut viime aikoina hyvinkin paljon ehdokkaiden omia kylttimainoksia.

– Kaupungin alueilla katujen varsille ei vaalimainoksia saa laittaa. Jos joku niin tekee, Teknisen liikelaitoksen työntekijät hakevat ne pois, kun he niitä huomaavat. Sitä en tiedä mihin he ne vievät, ja saavatko ehdokkaat niitä takaisin. Osa on jo kysellyt, Lehtinen sanoo.

Luvattomatkin pois kerätyt mainokset ehdokas saa noutaa takaisin helpoimmin ottamalla yhteyttä alueen alueurakoitsijaan, joka on vienyt kyltit todennäköisesti kaupungin varastoon. Sitä ennen ehdokkaan täytyy maksaa yhdyskuntalautakunnan palveluhinnaston määrittämä 57 euron sakko.

– Tämänhetkisen tiedon perusteella mainoksia on keräilty pois kaupungin infran alueelta reilut 50. Yksityiset alueurakoitsijat ovat keränneet niitä lisäksi joitakin kymmeniä. Vielä niiden perään ei ole kovin paljon kyselty, sanoo ylläpitovalvoja Veli-Matti Härkönen kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalveluista.

Valtion omistamista teistä vastaava Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus suhtautuu mainontaan myönteisesti ja sallii mainonnan teidensä varsilla tietyin ehdoin. Vaalimainoskylttejä on saanut pystyttää tasan kuukautta ennen vaalipäivää eli maaliskuun 14:nnestä lähtien.

Ilmoitusta mainonnasta ei tarvitse tehdä, eli nytkin näkyvien mainosten paikat on jaettu periaatteella kuka ensin ehtii.

Vaalimainosta ei saa sijoittaa moottori- ja moottoriliikenneteiden varsiin, liikennemerkkeihin, muihin liikenteen ohjauslaitteisiin, tiekaiteisiin, ajoratojen välisille erotuskaistoille, liittymien liikennekorokkeisiin eikä alle sadan metrin etäisyydelle toisen maantien tai kadun liittymästä.

Mainostaulu tai -kyltti ei saa olla yli 80 kertaa 120 senttimetrin kokoinen. Kyltin täytyy olla myös vähintään metrin päässä tien pientareen ulkoreunasta.

Edellä on lueteltu vain osa tienvarsimainonnan rajoituksista. Lyhyt ajokierros Oulusta lähteville valtateille kertoo, että näiden sääntöjen rikkojia on aika paljon.