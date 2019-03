TV:n vaalitentit alkavat torstaina – Yle panostaa nuoriin ja maahanmuuttajataustaisiin äänestäjiin

YLE on tiedonvälityskanavana sitä sorttia ettei sen "tentteihin" ole onneksi paljon uskomista - tottakai niillä on meidän pelimerkit eli YLE-veron tuotto käytettävissä omaan propagandaansa (meitä vastaan ja meitä leimaten, dissaten, syyllistäen?) mutta sille ei nyt voi mitään.

Gallupit on yksi kanava jolla vaikutetaan äänestystuloksiin ja se peli on myös opeteltava tuntemaan. Ennakkkokyselyt on hyviä suunniteltaessa jotain (taustaa ja tavoitteita) mutta huonoja jos sen mukaan rakennetaan peli.