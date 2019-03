Timo Soini jää pois eduskuntavaaleista – "Kaikkeni annoin ja paljon sain"

Ulkoministeri Timo Soini (sin.) kertoo Plokissaan, että ei ole ehdolla huhtikuun eduskuntavaaleissa.

– Autan Sinisiä ehdokkaita vaalityössä. Olen kiertänyt Suomen kymmeniä kertoja ja tiedän, että kansamme on salaviisas. Suomen kansa on hieno kansa, Soini kirjoittaa.

Soini kertoo olleensa mukana politiikassa kolmekymmentä vuotta. Kansanedustajana hän on toiminut vuosina 2003–2009 sekä 2011–2019. Vuodet 2009–2011 hän työskenteli europarlamentaarikkona.

Soinin kirjoituksen otsikkona on "Kiitos näistä vuosista".

– Kaikkeni annoin ja paljon sain. Jokainen elämäni päivä, kuukausi ja vuosi on ollut minulle hyväksi. Päivät olen tarvinnut saavuttaakseni tämän elämänkokemuksen, hän kommentoi.

Ulkoministeri uskoo, että hänen elämänsä paras päivä on vielä edessä päin.

– Minulla alkaa tämän kansanedustajan pestin jälkeen uusi matka. Tienviitassa ei lue määränpäätä, eikä matkan pituutta.

Toukokuussa Suomessa on vuorossa Europarlamenttivaalit. Näihin vaaleihin Soini ei tekstissään ota kantaa.

Päätöstä odoteltiin



Soinin ilmoitusta hänen jatkostaan on odotettu jo moneen otteeseen. Loppusyksystä ulkoministeri kertoi, että joulutauolla on aikaa pitää palaveria perheen kanssa ja miettiä sitä, jatkaako vai jättääkö politiikka.

Soini kertoi viikonvaihteessa Lännen Median haastattelussa tehneensä päätöksen jonkin aika sitten.

Tänään 5. maaliskuuta päätös täytyi kertoa, sillä eduskuntavaalien ehdokaslistat menevät tänään kiinni.



Puoliso vaikuttaa taustalla



Soinin päätökseen vaikutti vaikuttanut vahvasti Tiina-puoliso.



– Mulla on se tyyli, etten välttämättä kauheasti kuuntele muiden neuvoja, mutta vaimoani kuuntelen. Hän on viisas ihminen, Soini kertoi haastattelussa.



Sininen tulevaisuus ei voi paistatella gallup-suosiossa, mutta Soini ei vähästä hätkähdä. Alma Median tuoreessa gallupissa sinisillä oli hiukan nostetta. Siniset olivat ainoa kannatustaan kasvattanut hallituspuolue. Sen kannatus nousi 0,2 prosenttiyksikköä viime marraskuun tasolle 2,3 prosenttiin.



– Saamme muutamia kansanedustajia. Suurin osa kansasta tekee päätöksen vasta lähellä vaaleja, Soini pohti.



Soini kertoi viime kesänä, miten hänet edelleen mielletään perussuomalaiseksi.

Käykö näin edelleen?



– Yhtenään. Minulla on ollut monta vuotta kolumni Maaseudun tulevaisuudessa. Väitän, että sen myötä kannatusta on mennyt paljon perussuomalaisten laariin, eikä sinisten.



Eduskunnassa luopuu suuri joukko pitkän linjan veteraanipoliitikkoja. Moni sanoo, että politiikasta on tullut lyhytjänteistä ja nykivää.



Soini allekirjoittaa kehityksen ja listaa joukkoon vielä tahallaan väärinymmärtämisen.



– Tiedonvälitys on nopeaa, mutta politiikka on väistämättä hidasta. Tämä on ristiriita ja se vahvistuu koko ajan. Politiikasta tiedotetaan nopeasti ja lyhyesti, mutta aikaansaannos on hidasta. Toimittajien pitäisi kirjoittaa politiikasta, mutta nyt he kirjoittavat uutisia toisensa twiiteistä.



