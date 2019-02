Seitsemän tähden liike nimesi uusia kansanedustajaehdokkaita, myös Oulun vaalipiiriin uusi ehdokas

Seitsemän tähden liike on nimennyt uusia kansanedustajaehdokkaita. Liikkeellä on perjantaina lähettämänsä tiedotteen mukaan kasassa yhteensä 101 ehdokasta.

Liike on jo aiemmin nimennyt yhteensä 70 ehdokasta, joista kaksi on luopunut ehdokkuudesta henkilökohtaisista syistä. Uusia ehdokkaita on nimetty yhteensä 33 kappaletta.

Oulun vaalipiirissä liike on asettanut yhden uuden ehdokkaan, VTT, KM Virpi Honkasen Oulusta. Seitsemän tähden liikkeellä on nyt yhteensä viisi ehdokasta Oulun vaalipiirissä.

Liike kertoo jatkavansa ehdokkaiden hankintaa ja tavoitteena on saavuttaa täysi ehdokasmäärä kaikissa Manner-Suomen vaalipiireissä. Samalla tiedotetaan, että liike on aloittanut myös hankkimaan ehdokkaita Euroopan parlamentin vaaleihin.