Todella säälittävää, että tähän on menty. Ensin videolla esitetään vaikka mitä ja sitten muka nollataan asia sanomalla, että tämä on satu ... mikä sitten on videon sanoma, jos sitä ei muka pidä ollenkaan ottaa tosissaan? On todella surkeaa, että ei osata herättää keskustelua muuten kuin raflaavilla videoilla ja ihmisten älyä aliarvioimalla, ehkäpä tämä on juuri se kohdeyleisö?