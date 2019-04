Keskustan kannatus on huvennut vuoden 2015 eduskuntavaalien jälkeen yli kymmenen prosenttiyksikköä Lapissa. Perussuomalaisten kannatus on Taloustutkimuksen Lapin Kansalle tekemän mielipidekyselyn mukaan 19,9 prosenttia, mikä on lähes yhtä kova tulos kuin vuoden 2011 ”jytkyvaaleissa”. Silloin puolue keräsi Timo Soinin johdolla 20,5 prosenttia Lapin äänistä.