Kommentti: Hallituspuolueiden puheenjohtajilla karu tilanne – Sipilä ja Orpo saavat nyt kylmää kyytiä kotikentillään

Kirsi Turkki

Maakuntalehtien puolueiden kannatusmittaukset ovat tällä viikolla paljastaneet, että viikon kuluttua eduskuntavaaleissa muutokset voivat olla huomattavia. Karua Juha Sipilän (kesk.) ja Petteri Orpon (kok.) kannalta on se, että hallituspuolueet keskusta ja kokoomus luisuvat lujaa puheenjohtajien omissa vaalipiireissä kirjoittaa talouden ja politiikan toimittaja Kirsi Turkki.

Kalevan ja Lapin Kansan gallupit näyttivät torstaina keskustan rajun alamäen Pohjois-Suomessa. Turun Sanomien kannatusmittaus kertoi tänään kokoomuksen pudotuksesta Varsinais-Suomessa. Keskusta olisi menettämässä neljänneksen kannatuksestaan Oulun vaalipiirissä, kokoomus 4,5 prosenttiyksikköä Varsinais-Suomessa.

Keskusta on valittanut pitkän aikaa, että hallituksen toimet ja huono suosio vaikuttavat vain pääministeripuolueeseen ja Juha Sipilän kannatukseen.Viimeistään Turun Sanomien gallup osoittaa keskustan huolen turhaksi. Myös kokoomus kärsii hallitusvastuusta. Puolue on vauhdittanut alamäkeä lisäksi omilla epäselviksi jääneillä kannoillaan muun muassa hoitajamitoitukseen.

Kokoomuksen puheenjohtajalle Petteri Orpolle kävi TS:n gallupissa samoin kuin Sipilälle pohjoisessa. Tuki vajoaa huolestuttavasti omassa vahvassa vaalipiirissä. Mittaukset enteilevät eduskuntavaaleihin historiallisia muutoksia. Keskustan vankinta tukialuetta on ollut Pohjois-Suomi, kokoomus on ollut Varsinais-Suomen suurin puolue todella kauan. Alle neljä kansanedustajaa puolueella on ollut Varsinais-Suomesta viimeksi vuonna 1975.

Sipilän ja Orpon kiusalliseksi käynyt tilanne näkyy myös Lännen Median pääministeri-gallupissa. Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne on ohittanut sekä Sipilän että Orpon, kun kansalta kysyttiin suosikkia seuraavaksi pääministeriksi. Orpo oli kakkonen ja Sipilä kolmonen vielä joulukuussa Lännen Median pääministeri-kyselyssä.

Vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto on edelleen ykkössuosikki Suomen seuraavaksi pääministeriksi, mutta käytännössä ei mahdollinen vaihtoehto, koska vihreät tuskin nousee reilun viikon päästä suurimmaksi puolueeksi. Perussuomalaisten puheenjohtajan Jussi Halla-ahon nousu Lännen Median pääministeri-kyselyssä kannattaa myös panna merkille. Halla-ahon kannatus pääministeriksi nousi itse asiassa enemmän kuin Antti Rinteen.

Maakuntalehtien mittaukset ja Lännen Median pääministeri-gallup kertovat laajasta tyytymättömyydestä hallituspolitiikkaan. Kansa ei arvosta sitä, että valtion velkaantuminen on saatu kuriin ja työllisyysaste nousuun yli tavoitteiden. Sipilän hallitus muistetaan, kiitos myös opposition, vaalikauden alun leikkauspäätöksistään, työttömien kurittamiseksi mielletystä aktiivimallista ja epäonnistuneesta sote- ja maakuntauudistuksesta.

Oulussa maahanmuuttoasiat selittävät osaltaan äänestäjien tyytymättömyyttä pääministeripuolueeseen kotikentällä. Orpon alamäki Turussa on hankalampi selittää. Kokoomus on ajanut tarmokkaasti maakunnan ykköshanketta, tunnin junaa, jonka edistämiseksi hallitus ehti perustaa emoyhtiö Pohjolan Rautatiet Oy:n.

Protesti hallituspolitiikalle näkyy perussuomalaisten tukevana nousuna. Muutoksen tuojaksi politiikkaan odotetaan erityisesti sdp:tä ja vihreitä, jotka näyttäisivät porhaltavan vaalivoittoon. Liikkuvien äänestäjien ja vaaleja edeltävän viimeisen viikon vaikutusta lopputulokseen ei kuitenkaan kannata aliarvioida.