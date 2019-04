Halla-ahon vaara ei leimannut MTV3:n pääministeritenttiä – nyt myös Orpo syytti perussuomalaisia vihan ja pelon lietsonnasta

Taas joku rauhallinen sanoi muita viisaammin. Ei kiihoittanut kuulijoita. Oli uhka muille. Tiesi mistä puhui ja otti vastuuta. Jännä nämä perus suomalaiset. Ei ihme jos prosentit kasvaa. Tulee mieleen miksi olla uskollinen entisille puolueille, jotka jäävät oppositioon. Ruikuttajat vaihtuvat. Näyttää siltä, koska hylkintää on ilmassa. Onko enää väliä ketkä vie Suomea, joka tietoisesti kulkee kohti sohvia. Softat pelastaa suomalaiset. Tilaa pizza ja makaa ihan rauhassa. Hae ja silitä keltainen liivisi. Se on pelastusliiviisi. Minne lie. En tiedä. Ehkä Sokos aukiolle. Siellä on kiksejä tai jotain joukkoja