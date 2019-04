Eduskuntavaalit 2019 – Iso tietopaketti: Tästä löydät Oulun ennakkoäänestyspaikat, aikataulut ja ehdokasnumerot

Eduskuntavaalien ennakkoäänestys on alkanut tänään keskiviikkona 3. huhtikuuta. Ennakkoäänestämään pääsee 3.–9. huhtikuuta välisenä aikana, eli äänensä voi antaa ennakkoon vajaan viikon aikana.

Oulussa on yhteensä 21 ennakkoäänestyspaikkaa. Paikkoja on muun muassa kaupoissa, kauppakeskuksissa ja kirjastoissa.

Ennakkoäänestyspaikkojen aukioloajat vaihtelevat päivittäin. Katso äänestyspaikkakohtaiset aukioloajat jutun lopusta jokaisen äänestyspaikan alta.

Ennakkoon voi äänestää missä tahansa. Listan koko maan ennakkoäänestyspaikoista löydät täältä.

Varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 14. huhtikuuta. Vaalipäivänä voi äänestää kello 9–20 välisenä aikana. Varsinaisena vaalipäivänä saa äänestää vain omalla äänestyspaikallaan.

Äänestyspaikka ilmoitetaan jokaiselle kotiin lähetetyssä kirjeessä. Oulun kaupungin verkkosivuilta löytyy lista vaalipäivän äänestyspaikoista.

Tästä löydät ohjeet, miten vaalipäivänä äänestetään.

Oulun vaalipiirissä on ehdolla yhteensä 184 ehdokasta. Ehdokkaita on 18 eri puolueesta ja kahdella eri yhteislistalla. Lisäksi mukana on yhteislistoihin kuulumattomia valitsijayhdistyksien ehdokkaita.

Oulun vaalipiirin ehdokasnumerot löytyvät täältä.

Omaa eduskuntavaaliehdokasta voi etsiä esimerkiksi Kalevan vaalikoneen avulla. Vaalikoneessa on ehdokkaita koko Oulun vaalipiiristä. Kalevan vaalikoneeseen pääset tästä.

Kalevan verkkosivuilla olevan vaaliaiheiset jutut löytyvät Eduskuntavaalit 2019-osastolta.

Ennakkoäänestyspaikat Oulussa:

Kaakkurin K-Citymarket



3.–5.4. kello 10–20

6.4. kello 10–16

7.4. kello 12–17

8.–9.4. kello 10–20

Limingantullin Prisma



3.–5.4. kello 10–20

6.4. kello 10–16

7.4. kello 12–17

8.–9.4. kello 10–20

Linnanmaan Prisma



3.–5.4. kello 10–20

6.4. kello 10–16

7.4. kello 12–17

8.–9.4. kello 10–20

Sale Raksila



3.–5.4. kello 10–20

6.4. kello 10–16

7.4. kello 12–17

8.–9.4. kello 10–20

Ruskon K-Citymarket



3.–5.4. kello 10–20

6.4. kello 10–16

7.4. kello 12–17

8.–9.4. kello 10–20

S-Market Haukipudas



3.–5.4. kello 10–20

6.4. kello 10–16

7.4. kello 12–17

8.–9.4. kello 10–20

Kiimingin Yhteispalvelu, kunnanvirasto



3.–5.4 kello 10–20

6.4. kello 10–16

7.4. kello 12–17

8.–9.4 kello 10–20

Oulunsalon Kapteeni, kirjasto



3.–5.4. kello 10–20

6.4. kello 10–16

7.4. kello 12–17

8.–9.4. kello 10–20

Ideapark Oulu



3.–5.4. kello 10–20

6.4. kello 10–16

8.–9.4. kello 10:00 - 20:00

Tuiran S-Market



3.–5.4. kello 10–20

6.4. kello 10–16

8.–9.4. kello 10–20

Myllyojan kirjasto



3.–5.4. kello 10–20

6.4. kello 10–16

8.–9.4. kello 10–20

Virastotalo Oulu10



3.–5.4. kello 10–20

6.4. kello 10–16

8.–9.4. kello 10–20

Oulun kaupunginkirjasto (pääkirjasto)



3.–5.4. kello 10–20

6.4. kello 10–16

8.–9.4. kello 10–20

Ylikiimingin S-market



3.–5.4. kello 10–19

6.4. kello 10–16

8.–9.4. kello 10–19

Yli-Iin Sale



3.–5.4. kello 10–19

6.4. kello 10–16

8.–9.4. kello 10–19

Oulun yliopisto (Linnanmaa)

3.–5.4. kello 10–18

8.–9.4. kello 10–18

Oulun ammattikorkeakoulu



3.–5.4. kello 10–18

Caritaskylä, Taka-Lyötty



3.–4.4. kello 10–18

Sale Maikkula



8.–9.4. kello 10–20

Kellon S-Market



8.–9.4. kello 10–20

Jäälin K-Supermarket



5.4. kello 10–20

6.4. kello 10–16