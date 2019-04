Eduskuntaan nousi ennätysmäärä naisia, mutta ei vielä maailman eniten – etenkin vihreiden ryhmässä naiset määräävät tahdin

Uuteen eduskuntaan valittiin kaikkien aikojen suurin määrä naisia kansanedustajiksi. Eduskuntaan pääsi 92 naista, mikä on 46 prosenttia kansanedustajista. Vuoden 2011 vaaleissa naisia valittiin 85. Suomi ei kuitenkaan vielä yllä maailmanlaajuisesti ykköseksi.

Naisten määrä voi vielä kasvaa yhdellä, jos vihreiden Riikka Karppinen ohittaa tarkastuslaskennassa keskustan Markus Lohen Lapin vaalipiirissä. Vertausluvussa eroa on tällä hetkellä vain 7, joten muutama tarkastettu ääni voi kääntää tuloksen.

Nämä ovat naisvaltaisimmat puolueet

Vihreät on vaalien perusteella naisten puolue. Puolueen 20 kansanedustajasta 17 on naisia. Puheenjohtaja Pekka Haavisto on siirtymässä kesäkuussa syrjään. Vahva jatkajaehdokas lienee hyvän yli 11 000 äänen saaliin Helsingistä kerännyt varapuheenjohtaja Maria Ohisalo, jos hän asettuu ehdolle puheenjohtajaksi.

Sdp:n 40 kansanedustajan ryhmästä naisia on yli puolet, 22 edustajaa. Suurin puolue näytti esimerkkiä naisten noususta.

Myös vasemmistoliiton 16 kansanedustajan eduskuntaryhmässä naisia on hieman yli puolet eli 9. Kristillisdemokraatit jatkaa samalla viisihenkisellä ryhmällä ja yhden naisen enemmistöllä.

Moni naisehdokas oli valtakunnallinen tähti

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson sai Varsinais-Suomesta valtavan yli 24 000 äänen potin, mikä oli valtakunnallisesti toiseksi eniten perussuomalaisten puheenjohtajan Jussi Halla-ahon yli 30 000 äänen jälkeen. Halla-aho oli ehdolla Helsingissä.

Kokoomuksen Elina Lepomäki ja sdp:n varapuheenjohtaja Sanna Marin päihittivät puolueidensa puheenjohtajat henkilökohtaisissa äänimäärissä keräten yli 19 000 ääntä kumpikin. Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sai tyytyä reiluun 10 000 ääneen, kun sdp:n puheenjohtaja ja pääministeriehdokas Antti Rinne keräsi vain 12 000 ääntä.

Rkp:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson keräsi yli 14 000 ääntä, perussuomalaisten varapuheenjohtaja Laura Huhtasaari ja kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah yli 12 000 ääntä molemmat.

Ei vielä maailman paras

Maailman talousfoorumin tilaston mukaan Suomen äänestystuloksella noustaan maailmanlaajuisesti sijalta 11 sijalle 8, kun katsotaan naisten osuuksia eri maiden parlamenteissa vuoden 2018 lopulla.

Kärjessä ovat Ruanda, Kuuba ja Bolivia, joissa jokaisessa yli puolet parlamentin jäsenistä on naisia. Kärkimaat ovat kolmannen maailman maita.

Suomi on nykytuloksella juuri Ruotsin perässä, sillä Ruotsilla on 46,1 prosenttia naisia valtiopäiväedustajina. Mikäli vihreiden Riikka Karppinen nousisi eduskuntaan Lapin tarkastuslaskennassa, Suomi ohittaisi Ruotsin ja olisi länsimaisten demokratioiden ykkönen naisten osuudessa.