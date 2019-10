Arja Kropsu vaihtoi kodin verhoja jo viisivuotiaana. Oma koti ja sen sisustaminen ovat hänelle jatkuva leikki, josta ei puutu värejä, kukkia eikä kynttilöitä.

Muutaman kerran Heikki Kropsu on ollut kääntyä ovelta, kun hän on saapunut kuoroharjoituksista takaisin kotiinsa. Parin tunnin aikana koko huusholli on saattanut pyörähtää ympäri, värit ja koriste-esineet vaihtua.