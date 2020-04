200-neliöisen kodin suurin muutos on entisen taloon kiinni rakennetun autotallin muuttaminen asuintiloiksi.

Tätä kotia tutkiessa tuntuu huoneita olevan loputon määrä. Vuonna 1973 Keminmaassa rakennettu omakotitalo on ollut Pirjo Lundqvistin ja hänen aviopuolisonsa koti jo 46 vuotta, ja se on nähnyt paljon. Se on rakennettu yhdessä, siellä on kasvatettu lapsia yhdessä, ja nyt siellä vanhetaan yhdessä.