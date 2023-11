Hallitus sulkee koko itärajan Vainikkalan rautatieliikennettä lukuun ottamatta. Sulku alkaa 30. marraskuuta ja kestää näillä näkymin kaksi viikkoa. Ainoa itärajalla auki ollut rajanylityspaikka Raja-Jooseppi menee kiinni ja turvapaikanhaku keskitetään lentoasemille ja vesiliikenteen rajanylityspaikoille.

– Laillisuusvalvojan arvio on, että nyt tehty päätös on tilanteessa oikeasuhtainen toimi, sanoi pääministeri Petteri Orpo (kok.) tiistaina järjestetyssä tiedotustilaisuudessa.

Orpo painotti tavoitteena olevan, että poikkeuksellinen tilanne itärajalla normalisoituu mahdollisimman pian.

– Ilmiö on saatava poikki. Se on kaikkien etu. Se on myös Venäjän etu. Välineellistetty maahantulo Suomeen on jatkunut. Kyse ei ole määrästä, vaan itse ilmiöstä. Kyse on Venäjän vaikuttamistoiminnasta. Sitä me emme hyväksy.

Pääministerin mukaan viime päivinä on saatu vahvempi käsitys siitä, että kyse on järjestetystä toiminnasta, ei aidosta hädästä.

– Siitä kertoo myös se, miten helposti tulijat löysivät tiensä Raja-Joosepin rajanylityspaikalle.

Lapin Inarissa sijaitsevaan Raja-Jooseppiin saapui lauantaina 55 turvapaikanhakijaa, sen jälkeen on ollut vain muutamia tulijoita. Tiistaina rajanylityspaikalle ei saapunut yhtään uutta turvapaikanhakijaa sulkemisaikaan mennessä.

Voidaan purkaa tai jatkaa

Sisäministeri Mari Rantasen (ps.) mukaan tilannetta seurataan jatkuvasti viranomaisten arvioita kuunnellen. Sulkupäätös voidaan saadun tiedon perusteella tarvittaessa purkaa tai sitä voidaan jatkaa.

Viime viikolla hallituksen esitys sulkea koko itäraja kaatui apulaisoikeuskanslerin oikeudelliseen arvioon. Tuolloin laillisuusvalvoja arvioi, että päätöksellä ei ollut takeita turvata perustuslaissa, EU:n oikeudessa, Euroopan ihmisoikeussopimuksessa ja muissa ihmisoikeusasiakirjoissa turvattu aito ja tehokas mahdollisuus hakea kansainvälistä suojelua.

Sen jälkeen hallitus päätyi jättämään itärajalla auki vain yhden raja-aseman.

Rajavartiolaitoksen raja- ja meriosaston osastopäällikön Matti Sarasmaan mukaan tilanne on muuttunut olennaisesti viime viikosta.

– Käytettävissä ollut tieto viime viikolla oli sen hetkistä tietoa, ja sen jälkeen olemme saaneet uutta tietoa tämän ilmiön potentiaalista ja sen kehittymisestä, hän sanoi.

Tiedotustilaisuudessa ei tarkemmin kerrottu, miten uhkakuva on muuttunut, jotta itäraja oli nyt mahdollista sulkea. Tarkempi arvio on salassa pidettävää tietoa.

Kaiken kaikkiaan Suomeen on elokuun alusta lähtien saapunut lähes tuhat kolmannen maan kansalaista ilman viisumia itärajan rajanylityspaikkojen kautta.

Orpo luottaa rajavartioiden osaamiseen

Tiedotustilaisuudessa kysyttiin, miten rajavartijoiden tulee toimia, jos suljetulle rajalle tulleet henkilöt uhkaavat paleltua lumihankeen.

Pääministeri Orpo sanoi luottavansa suomalaisten rajavartijoiden osaamiseen.

– Minä olen oppinut kunnioittamaan meidän Rajavartiolaitostamme, Tullia ja poliisia, jotka siellä rajalla toimivat. Luotamme heidän arvostelukykyynsä ja kykyyn vastata erilaisiin tilanteisiin, mitä siellä eteen tulee.

Rajavartiolaitoksen Sarasmaa kertoi, että Rajavartiolaitos on ohjeistanut jokaisen virkamiehen toimimaan erilaisissa tilanteissa.

Sisäministeri Rantasen mukaan Suomen hallitus haluaa voimakkaasti viestiä ulospäin, että Suomen itärajalle ei kannata tulla ja että raja-asemat ovat kiinni.

Juttua päivitetty kauttaaltaan kello 18.47.