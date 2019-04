Syömäsä: Saaran kahvila onnistui siirtämään leppoisan tunnelman kauppahallista Rotuaarille

Antellin perinteikäs Rotuaarin kahvila lopetti, mutta onneksi samaan liiketilaan saatiin kauppahallin remonttia paennut Saaran kahvila. Heti sisään astuessa huomaa, että kauppahallin leppoisa tunnelma on saatu tuotua uusiin tiloihin. Saaran kahvila on toiminut kauppahallissa yli kolmekymmentä vuotta, joten on mukava juttu, etteivät sen vakioasiakkaat ole jääneet tyhjän päälle.

Pientä remonttia on tilassa tehty, massiivinen tiski on kadonnut ja asiakaspaikkoja tuntuu olevan enemmän kuin Antellin kahvilassa. Saaran kahvilassa vitriini on pieni, mutta valikoima siihen nähden uskomattoman monipuolinen. Löytyy sekä suolaista että makeaa, leipiä ja leivoksia, munkkeja, pannareita, bageleita, wrappeja, salaatteja, leipäjuustoa, tuorepuuroa ja smoothieta. Ja lämmintäkin ruokaa: joka päivä kermaista lohikeittoa ja neljänä päivänä viikossa myös porokeittoa.

Nappaamme vitriinistä suklaakakun ja porkkanaleivoksen ja kassalla tilaamme cappuccinon, kahvin ja lohikeiton. Lohikeitto annostellaan suoraan lautaselle. Annokseen kuuluvat myös rieskat, joita saa pyytää reilumminkin. Cappuccino tuodaan pöytään.

Saaran kahvilassa käy iloinen puheensorina ja asiakaspaikat ovat miltei viimeistä pöytää myöten täynnä. Tunnelma on kotoisa ja henkilökunta kyselee asiakkaiden kuulumisia, istuu jopa tuttuihin pöytiin juttelemaan. Tulee tunne, että tähän kahvilaan ovat kaikki tervetulleita. Asiakaskuntaa on kirjaimellisesti vauvasta vaariin: lastenvaunuillakin näyttää pääsevän näppärästi sisään.

Saaran kahvilan pöydät ovat pienet, mutta tukevat, mikä kiinnittää erityisesti huomion, sillä näin harvoin on. Tyyli on mukavan rustiikkinen ja tuoleista tulee mieleen vanhat talonpoikaistuolit. Pöydissä on kukkia.

Kimaltavin bling blingein koristeltu suklaakakku on niin sievä, että melkein hirvittää ottaa ensimmäinen lohkaisu. Lohikeitto on makoisaa ja leivonnaiset taivaallisia. Reilun kahdeksan euron lohikeitolla lähtee rieskoineen mukavasti nälkä, joten sitä voi hyvin suositella kaupungilla liikkujan lounaaksi. Keittoa myydään myös kotipakettiin. Sen tarjoilu ei myöskään ole sidottu lounasaikaan, joten kotipaketin voinee hakea vaikka töistä lähtiessä, jos keittoa on jäljellä.

Voisin kuvitella, että Saaran kahvilaan ovat löytäneet tiensä sekä kauppahallin kävijät että Antellin kahvilan asiakkaat. Kysymys kuuluukin: kun kauppahallin remontti joskus valmistuu, onko Saaran kahvilalla mitään syytä palata vanhoihin tiloihin? Rotuaarilla kahvila on asiakkaitaan lähempänä.