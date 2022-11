Pankkilakon uhka sai väen tungeksimaan pankkeihin Oulussa vuonna 1981. Rahaa nostettiin pankkitiskiltä, sillä kortilla ostaminen oli vasta harvojen hupia.



Pankit rakensivat aikoinaan Ouluun komeita, suuria taloja. Kuvagalleriaan on kerätty kuvia pankkitaloista 1930-luvulta lähtien vuosituhannen vaihteeseen saakka.

Pankkitoimintaa on uudistettu, ja se on näkynyt myös Oulun katukuvassa. Konttoreiden määrä on vähentynyt ja toimintoja on lopetettu.