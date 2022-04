Aamuisin Taikapolku-ryhmän lapset suuntaavat omaan metsäpaikkaansa, jossa on aikaa ja tilaa leikkiä sekä osallistua ohjattuun toimintaan.

Lastenhoitaja Pirkko Vahtola kertoo, että toimintatapa on ollut heillä käytössä jo kolme vuotta. Vahtolan mukaan alussa joku vanhemmista saattoi suhtautua epäilevästi siihen, että ulkoilua on niin paljon, mutta kokemusten myötä toimintatapa on saanut vain kiitosta.

