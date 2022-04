Omaa tilaa pitää olla

Minna Komun puolisoineen 15 vuotta sitten ostama paritalon puolikas on vuosien varrella saanut uutta ilmettä joka huoneeseen. 140-neliöisessä kodissa siedetään pientä sotkua, siitä pitää huolta viiden kuukauden ikäinen koiranpentu.

Sen sijaan epäjärjestystä Minna Komu ei siedä. Hänestä on tärkeää, että asioilla on oma paikka. Silloin on myös helppo pitää yllä järjestystä.

Ilmavuus on Komulle tärkeää.

– Huonekaluja voisi olla enemmänkin, mutta se ei ole meidän juttu. Pitää olla tilaa ympärillä.

Lue myös tilaajajuttu:

Toimivaa ja kaunista – oululaiselle Minna Komulle kodissa tärkeää on kotoisuus, tilan tuntu ja siivoamisen helppous