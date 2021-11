Aholan pariskunta löysi nelilapsiselle perheelleen uuden asunnon vähän vahingossa. Nyt perhe on asunut Talvikankaalla uuden uutukaisessa paritalonpuolikkaassaan vähän yli vuoden.

Kodin mustavalkoista sisustusta pehmentävät olohuoneen suuri, terrakotan värinen sohva sekä viherkasvit ja runsas puun käyttö. Perheen käsistään kätevä isä on nikkaroinut osan kalusteista itse.

Perhe viihtyy myös ulkosalla. Aidatulle pihalle rakennetulla leikkialueella on turvallista leikkiä. Myös talon autotalli on ahkerassa käytössä. Sinne on rakennettu kuntosali.

