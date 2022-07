Torstaina Oulun Kuusisaaressa käynnistyi sateisessa säässä kolmipäiväinen Rock In The City -festivaali. Kuuroina putoileva sade ei kuitenkaan vesittänyt rockin tahtiin hytkyvien kävijöiden iloa.

Kuusisaaressa festivaaleilla nähdään viikonlopun aikana muun muassa In Flames, Five Finger Death Punch, Skid Row, Marko Hietala sekä Battle Beast. Rock In The City -kiertue käy Oulun lisäksi Kuopiossa, Vantaalla, Kouvolassa, Rovaniemellä, Keravalla ja Porissa.

